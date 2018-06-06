جوکر «جوخه خودکشی» نقش اول یک فیلم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمپانی برادران وارنر می‌خواهد نسخه جرد لتو از شخصیت جوکر را گسترش دهد و یک فیلم جداگانه برای این شخصیت که نخستین بار در فیلم سال ۲۰۱۶ «جوخه خودکشی» دیده شد، بسازد.

منابع آگاه به ورایتی گفته‌اند لتو قرار است نقش اول این فیلم جداگانه را که هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشده ایفا کند و تهیه‌کننده اجرایی آن هم باشد. به این ترتیب هدف کمپانی هموار کردن راه برای ساختن فیلم‌هایی بیشتر بر پایه «جوخه خودکشی» است.

هنوز جزییاتی از خط داستانی فیلم منتشر نشده اما ایده استودیو این است که بتواند داستانی را بسط دهد که در فیلم «جوخه خودکشی» شکل گرفت و بتواند در آینده قسمت‌های بیشتری از آن بسازد. این در حالی است که مدتی پیش کمپانی برادران وارنر اعلام کرده بود شخصیت هارلی کوئین با نقش‌آفرینی مارگو رابی فیلم جداگانه خود را با عنوان «پرندگان شکاری» خواهد داشت. به این ترتیب مشخص بود که مقصد بعدی اعلام فیلمی مختص شخصیت جوکر با بازی جرد لتو خواهد بود.

وقتی کمپانی برادران وارنر در پاییز گذشته اعلام کرد که می‌خواهد داستانی از منشا و شکل‌گیری شخصیت جوکر بسازد و تاد فیلیپس کارگردان «خماری»‌ روی صندلی کارگردانی آن خواهد نشست، مشخصا تاکید کرد که چنین چیزی به معنای پایان شخصیت جوکر با بازی لتو نخواهد بود. به جای آن، فیلم فیلیپس در یک طبقه‌بندی جدید قرار خواهد گرفت که از دنیای سینماتیک فعلی مجموعه کمیک بوک‌های دی‌سی جدا خواهد بود. این طبقه‌بندی به چند بازیگر اجازه می‌دهد چند نسخه مختلف از یک شخصیت را ارایه دهند و هیچ‌گونه تداخلی با هم نداشته باشند. از این رو، برادران وارنر از همین حالا اعلام کرده که حواکین فینیکس قرار است نقش اصلی فیلم جوکر فیلیپس را ایفا کند.

همانطور که بسیاری از هواداران هم اشاره کرده‌اند، شخصیت جوکر با بازی لتو تنها حضوری بسیار کوتاه و نمایشی در فیلم «جوخه خودکشی»‌ داشت. این بازیگر برنده جایزه اسکار بعد از اکران فیلم گفته بود که امیدوار است بتواند در فیلم‌های آینده این شخصیت را گسترش دهد و ترجیحا بتواند نقش اول یک فیلم باشد.

هنوز مشخص نیست فیلم کی وارد مرحله تهیه می‌شود چون لتو و استودیو دنبال نویسنده هستند. علاوه بر این معلوم نشده که فیلم قبل یا بعد از قسمت دوم «جوخه خودکشی» که قبلا خبر ساخت آن اعلام شده بود و گفته می‌شود در سال ۲۰۱۹ وارد مراحل تهیه خواهد شد، ساخته می‌شود.

لتو اخیرا در فیلم «بلید رانر: ۲۰۴۹» و «بیگانه» محصول نت‌فلیکس دیده شد.