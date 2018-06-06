صورت و چشم آروین معظمی آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که اردوی تیم دوچرخه سواری استقامت ایران در شهر رشت برپا شده است. در حاشیه تمرین روز گذشته تیم در جاده، آروین معظمی گودرزی رکابزن کشورمان دچار آسیب دیدگی شد.

طبق گفته کادر فنی تیم ملی، آسیب دیدگی معظمی از ناحیه صورت، بینی و چشم بوده و این آسیب نسبتا شدید است. این رکابزن هم اکنون در بیمارستان گلسار رشت بستری است.

معظمی یکی از شانس های کسب مدال در بخش استقامت بازیهای آسیایی اندونزی است. وی در رقابتهای قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۸ ایران را صاحب دو مدال در بخش تایم تریل و جاده کرده بود.