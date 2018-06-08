دریافت تعرفه غیردولتی در بیمارستان های مستقل جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مورد تدوین آئیننامه وزارت بهداشت برای استقلال بیمارستانها، اظهارداشت: ما حدود ۴ سال است که روی این موضوع کار میکنیم که بیمارستانها بتوانند درآمد و هزینههایش را کنترل کنند و هزینهای بیشتر از آنچه درآمد دارند برای کشور، بیمهها یا وزارت بهداشت ایجاد نکنند.
وی ادامه داد: به تازگی آئیننامهای مبنی بر اداره مستقل بیمارستانها ابلاغ کردهایم به این معنا که بیمارستانها زیر نظر دانشگاهها هستند ولی یک هیات مدیره و مدیرعاملی آنها را اداره میکند که توسط رئیس دانشگاه انتخاب میشوند و تمام اختیارات مالی و پرسنلی در اختیار آنها قرار دارد، بنابراین به معنای استقلال کامل بیمارستانها نیست.
هاشمی یادآورشد: در پی تحقق این استقلال نباید دانشگاه و ستاد دانشگاه در هر کار بیمارستانها دخالت کنند که برای هر اقدامی همچون خرید تجهیزات یا استخدام نیرو در هر سمتی اعم از نظافتچی، نگهبان و کاردان نیاز به دریافت مجوز داشته باشند، بنابراین باید در این مورد اختیار بیشتری به بیمارستانها میدادیم که اتفاق افتاد.
وی تصریح کرد: استقلال بیمارستانها به معنای اداره مستقل بیمارستانها و کلینیک های ویژه بوده که در پی آن به پزشکان اختیار دادیم، ضمن اینکه بیمارستانها در بخش تامین تجهیزات و استخدام نیرو با مشکل مواجه هستند و کمبودهایی دارند به ویژه در حوزه نیروی انسانی که دولت قادر به تامین آن نیست، بنابراین واگذاری این اختیار به بیمارستانها یک نقطه بسیار مهم است.
هاشمی تاکید کرد: البته در اداره مستقل بیمارستانها همه مکلفند که تعرفه دولتی دریافت کنند و اگر خلاف آن صورت بگیرد مجرم هستند، چرا که ما بر روند فعالیت آنها نظارت خواهیم کرد، در عین حال بیمهها هم تا ۹۰ درصد فعالیتهای آنها را تحت پوشش قرار میدهند.
وزیر بهداشت، خاطرنشان کرد: بیتردید دستاورد استقلال بیمارستانها اختیارات موسعتر روسای آنها خواهد بود که میتوانند برای رفع مشکلاتشان تصمیمگیری کنند و این در حالی است که در شرایط کنونی تنها منویات ستاد را اجرا میکنند.
