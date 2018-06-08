«عددهای نشده» در تئاتر شهرزاد شمرده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «عددهای نشده» به نویسندگی و کارگردانی محمد میرعلی اکبری و تهیه کنندگی مریم نراقی از روز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه در قالب ۱۵ اجرا میزبان تماشاگران در پردیس تئاتر شهرزاد خواهد بود. این اثر نمایشی روز ۲۰ خرداد در یک اجرای ویژه میزبان عکاسان است.

در توضیح نمایش آمده است: نمایش «عددهای نشده» روایت افرادی‌ است که رویاها و آرزوهای بسیاری داشتند و دارند و اما به جایی نرسیدند و هیچ عددی نشدند.

در این نمایش که از تاریخ یاد شده ساعت ۲۳ به صحنه می رود، (به ترتیب حروف الفبا) سیامک ادیب، محمد الله دادی، علی راسخ، مسعود شاه کرمی، محمد صدیقی مهر، آیه کیان‌پور، پریسا محمدی و مهدی نصرتی به عنوان بازیگر حضور دارند. پریسا محمدی طراح صحنه، مصطفی بیگلو طراح پوستر و بروشور، مریم نراقی تهیه کننده و مشاور رسانه ای، علی راسخ دستیار کارگردان و سعید جعفری مدیر صحنه گروه اجرایی نمایش را تشکیل می دهند.