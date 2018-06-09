حسن معجونی و نوید محمدزاده همکار می شوند/ اجرا در نیمه تیرماه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن معجونی بازیگر و کارگردان تئاتر ایران و سرپرست گروه تئاتر «لیو» قصد دارد تجربه ای جدید از این گروه نمایشی را در مقام کارگردان و بازیگر روی صحنه ببرد. معجونی در این تجربه، نمایشنامه «فلیک» نوشته آنی بیکر را که برنده جایزه پولیتزر سال ۲۰۱۴ است، به اجرا درآورد. ترجمه این اثر توسط بهرنگ رجبی انجام شده است.

قرار است در اجرای نمایش «فلیک» حسن معجونی و نوید محمدزاده با یکدیگر همکاری می کنند که دومین تجربه همکاری این ۲ هنرمند بعد از اجرای نمایش «ستوان اینیشمور» به کارگردانی معجونی در سال ۹۴ است.

علاوه بر نوید محمدزاده، ستاره پسیانی نیز در جدیدترین اثر گروه تئاتر «لیو» حضور دارد و حسین حسینیان و برنا انصاری دیگر بازیگران نمایش «فلیک» هستند.

«فلیک» که قرار است از نیمه دوم تیرماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه برود، به جزییات روابط آدم ها با یکدیگر می پردازد.

حسن معجونی پیش از این و در سال ۹۶ نمایش های «ماجرای مترانپاژ» و «سه خواهر» را در تماشاخانه پالیز و تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد و در بهار سال ۹۷ نمایش «ماجرای مترانپاژ» را بار دیگر در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا کرد.