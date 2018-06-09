به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز فتاحی اظهار داشت: امسال نیز مراکز کانون استان همچون سالهای گذشته شاهد حضور فعال اعضای مراکز کانون این استان در شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) بوده اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه افزود: فراخوان جشنواره رضوی در بیست و سوم اردیبهشت ماه ۹۷ به کلیه مراکز کانون در استان کرمانشاه ارسال شده است.

فتاحی همچنین گفت: مراکز کانون پرورش فکری فرصت دارند تا پس از داوری اولیه ۲۰ درصد از آثار اعضا را به تفکیک هر بخش انتخاب و تا پانزدهم خردادماه به دفتر استان ارسال کنند.

وی با اشاره به استقبال اعضا و مربیان کانون در استان کرمانتشاه از جشنواره رضوی، افزود: پس از داوری در مرحله استانی، آثار منتخب به دبیرخانه جشنواره در تهران ارسال می شود .

فتاحی بیان کرد: شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) امسال شامل ۸ بخش پژوهش اعضا، کتابسازی، کاردستی، تمبر و کارت پستال سازی، نامه ای به امام رضا (ع)، خاطرات زیارت، سرود، پویانمایی می باشد.