  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه خبر داد:

فراخوان ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی رضوی

کرمانشاه- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از فراخوان ارسال آثار مراکز استان به جشنواره بین المللی رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز فتاحی اظهار داشت: امسال نیز مراکز کانون استان همچون سالهای گذشته شاهد حضور فعال اعضای مراکز کانون این استان در شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) بوده اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه افزود: فراخوان جشنواره رضوی در بیست و سوم اردیبهشت ماه ۹۷ به کلیه مراکز کانون در استان کرمانشاه ارسال شده است.

فتاحی همچنین گفت: مراکز کانون پرورش فکری فرصت دارند تا پس از داوری اولیه ۲۰ درصد از آثار اعضا را به تفکیک هر بخش انتخاب و تا پانزدهم خردادماه به دفتر استان ارسال کنند.

وی با اشاره به استقبال اعضا و مربیان کانون در استان کرمانتشاه از جشنواره رضوی، افزود: پس از داوری در مرحله استانی، آثار منتخب به دبیرخانه جشنواره در تهران ارسال می شود .

فتاحی بیان کرد: شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) امسال شامل ۸ بخش پژوهش اعضا، کتابسازی، کاردستی، تمبر و کارت پستال سازی، نامه ای به امام رضا (ع)، خاطرات زیارت، سرود، پویانمایی می باشد.

کد خبر 4316298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها