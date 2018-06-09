افغانستان امن و باثبات، لازمه امنیت و توسعه منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر شنبه در دیدار «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان، گفت: ملت ایران در طول ۴۰ سال گذشته همواره در کنار ملت افغانستان بوده است و ما به عنوان دو کشور همسایه و برادر، دارای فرهنگ، امنیت و منافع تجاری مشترک هستیم.

رئیس جمهور در این دیدار که در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چیندائو چین برگزار شد، ضمن ابراز امیدواری برای تسریع در آماده شدن توافق جامع همکاری های دو کشور، اظهارداشت: ایران مصمم به توسعه روابط با همسایگان بویژه افغانستان و سرمایه گذاری مشترک در پروژه های مختلف توسعه ای از جمله زیرساخت های حمل و نقل ترانزیتی است.

روحانی با استقبال از تعمیق همکاری های دو کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، گفت: ترانزیت و اتصال کشورهای منطقه و از جمله کشورهای آسیای مرکزی به خلیج فارس دارای اهمیت است و موجب توسعه کل منطقه و فراتر از آن خواهد بود و طرح بزرگ بندر چابهار که به اتفاق هند و افغانستان در حال اجراست، گام بزرگی در مسیر تقویت راههای ترانزیتی منطقه است.

رئیس جمهور حمایت دو دولت ایران و افغانستان از استمرار و توسعه روابط اقتصادی و کمک به بخش خصوصی دو کشور را ضروری خواند و افزود: راه آهن خواف – هرات و پروژه های توسعه دیگری در این منطقه پیش رو است که باید با زمینه سازی های سیاسی و اقتصادی، برای پیشبرد آنها تلاش شود.

روحانی همچنین به مخالفت گسترده کشورها با اقدام آمریکا در خروج از برجام اشاره کرد و اظهارداشت: اقدام خلاف مقررات آمریکا در خروج از برجام، صرفا خروج از یک توافق ۷ جانبه نیست، بلکه مخالفت و نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

رئیس جمهور با استقبال از ابتکارعمل رئیس جمهور افغانستان برای اعلام آتش بس، گفت: امیدواریم با پیشبرد گفت و گوهای داخلی، شاهد توسعه و ثبات بیش از پیش افغانستان باشیم.

روحانی مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر را ضروری دانست و افزود: باید با همکاری یکدیگر و سایر کشورهای منطقه با تولید و قاچاق مواد مخدر که معضلی برای کل منطقه است، مبارزه کنیم.

رئیس جمهورهمچنین با بیان اینکه موضع دو کشور در مسایل بین المللی نزدیک است، گروه های تروریستی را خطری برای کل منطقه برشمرد و خواهان همکاری همه کشورها در برخورد با این گروه های تروریستی شد.

رئیس جمهوری افغانستان نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه "افغانستان تداوم و توسعه همکاری با ایران را در راستای منافع ملی خود می داند"، پایان سریعتر کار تدوین سند جامع همکاری دو کشور را ضروری خواند و گفت: روابط اقتصادی دو ملت همسایه همچنان باید با شتاب ادامه یابد.

«محمد اشرف غنی» با بیان اینکه با هندوستان در موضوع توسعه بندر چابهار همکاری می کنیم، اظهارداشت: توسعه بندر چابهار نه تنها برای ایران، افغانستان و هند بلکه برای توسعه مناسبات چین با آسیای میانه دارای اهمیت است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران که همسایه بزرگ و شریک مهم ما در منطقه است، روند ایجاد امنیت و پیشرفت در افغانستان ادامه یابد.

رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت: آماده همکاری همه جانبه با ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستیم.

اشرف غنی به اعلام آتش بس با طالبان به مناسبت عید سعید فطر و پذیرش آن از سوی این گروه اشاره کرد و گفت: عملیات ما در مقابل گروه تروریستی داعش بشدت ادامه می یابد و شامل آتش جدید با طالبان نیست.