به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، دلاور بزرگ نیا مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران گفت:اگر تا کنون با سعه صدر منتظر بازگشت آب به چشمه علی بوده ایم دلیلی جز اعتماد به مستندات دانشگاهی و علمی شرکت مترو نبوده است ، اگر در جلسه مشترک با شرکت مترو که روز چهارشنبه 23 خرداد برگزار می شود به دلیل قانع کننده ای نرسیم از مسائل حقوقی پیگیر مسائل خواهیم شد.

بزرگ نیا ادامه داد : میراث فرهنگی مخالف توسعه نیست اما باید جوانب هویتی و تاریخی شهر در توسعه پایدار دیده شود ، قطعا این یک خواسته عمومی و مردمی است و ما با کمک رسانه ها و انجمن های میراثی موضوع بازگشت آب چشمه علی را به جدیت پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود :بر اساس گفته های شرکت مترو رگه های آب های زیر زمینی که به دلیل حفر تونل مترو قطع شده بود بعد از گذشت مدت کوتاهی دوباره به یکدیگر در مسیر جدیدی وصل شده و آب در چشمه علی احیا می شد که هیچ جریان آبی تا کنون مشاهده نشده است.