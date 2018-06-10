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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۳

در جلسه عصر امروز صورت گرفت؛

انتخاب اعضای جدید هیات رئیسه کمیسیون بهداشت/ «شهریاری» رئیس شد

انتخاب اعضای جدید هیات رئیسه کمیسیون بهداشت/ «شهریاری» رئیس شد

با رای اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس و اعضای جدید هیات رئیسه این کمیسیون انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعضای هیات رئیسه این کمیسیون برای سال سوم مجلس دهم انتخاب شدند.

با رای اعضای کمیسیون، «حسینعلی شهریاری» نماینده زاهدان به جای علی نوبخت حقیقی نماینده تهران، بر کرسی ریاست نشست. همچنین «سید مرتضی خاتمی» نماینده ماهنشان به عنوان نایب رئیس اول و «محمد نعیم امینی فرد» نماینده ایرانشهر به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان انتخاب شدند.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان همچنین «منوچهر جمالی» نماینده رودبار و «احمد حمزه» نماینده کهنوج را ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون انتخاب کردند.

«حیدرعلی عابدی» نماینده اصفهان نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان انتخاب شد.

کد مطلب 4317414

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