به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی فارس، علی مبشری در این رابطه بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی سیاست برخورد جدی با متخلفین ارزی را در دستور کار خود قرار داده که در این راستا به پرونده های عدم ایفای تعهدات وارد کنندگان ، تخلفات صرافی ها و دلالان ارزی با توجه به حساسیت موضوع بدون هیچگونه اغماضی رسیدگی و متخلفین به اشد مجازات پیش بینی شده در قانون محکوم می شوند.

مبشری افزود: از ابتدای سال تا کنون به ۲۸ پرونده تخلفات ارزی در شعب تعزیرات حکومتی فارس رسیدگی شده که طی احکام صادره میلیاردها تومان به بیت المال بازگشته است.

وی ادامه داد: عمده این پرونده ها مربوط به افرادی بوده است که مبالغ هنگفتی ارز دولتی را برای وارد کردن اقلام مورد نیاز کشور از بانک ها دریافت کرده ولی به تعهدات خود عمل نکرده اند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس اضافه کرد: حمایت از تولید داخلی عزم همگان را در همه بخشهای جامعه می طلبد که در این راستا برخورد با تخلفات ارزی بعنوان یکی از مولفه های حمایتی توسط تعزیرات حکومتی با جدیت انجام می شود .