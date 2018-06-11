حکم تثبیت ثبت ملی خانه دولو از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، ابراهیم شقاقی مدیر کل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی با اعلام این خبر افزود: وارثان مالک این خانه تاریخی از مدتی پیش به دنبال اخذ حکم خروج از ثبت این خانه بودند که با دفاع مؤثر و پیگیری‌های حقوقی، حکم تثبیت ثبت ملی خانه دولو از سوی شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری صادر شد.

او افزود: قدمت خانه دولو که بیشتر آن را با لوکیشن‌های مجموعه تلویزیونی کیف انگلیسی و مجموعه شهرزاد می‌شناسیم، به پهلوی اول می رسد و در خیابان مجاهدین اسلام واقع شده است.

شقاقی با بیان این که این اثر تاریخی ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۸۶۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است افزود: با اقدامات صورت گرفته از سوی وارثان این خانه تاریخی، خطر خروج این خانه از ثبت وجود داشت که با دفاع مؤثر کارشناسان اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، حکم ابطال خروج از ثبت خانه دولو صادر شد.