تعطیلی ۳ کارگاه معدنی ناایمن در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن غلامی در اولین جلسه کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان مازندران اظهار داشت: به‌منظور ارتقاء سطح ایمنی و کاهش شدت حوادث ناشی از کار در محیط‌های کارگری، مدیران واحدهای تولیدی باید بر اساس آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در واحدها، نسبت به به‌کارگیری مسئولان ایمنی اقدام کنند.

غلامی افزود: تمهیدات ویژه و ضروری جهت به‌کارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌های معدنی به‌صورت فراگیر در راستای اجرای این آیین‌نامه و حضور دائمی مسئول ایمنی در کارگاه‌های استان اتخاذشده است.

وی همکاری و تعامل با بازرسان کار، شناسایی موقعیت‌های خطرآفرین و ارزیابی ریسک در کارگاهها، ثبت آمار حوادث ناشی از کار در کارگاه و اطلاع به بازرسان کار و همچنین نظارت بر نظم و ترتیب و چیدمان مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین‌آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن در کارگاهها را ازجمله وظایف مسئولین ایمنی در کارگاه‌های استان عنوان کرد.

این مسئول بازدید از تونل شماره هشت شرکت معدنی سامان سوادکوه با حضور مدیرکل، برگزاری جلسه کارگروه تخصصی معدن استان،بازدید از تعداد ۶ کارگاه معدنی توسط بازرسان کار، اجرای سه مورد ماده ۱۰۵ قانون کار(تعطیلی کارگاه‌های معدنی در شهرستان نور) در معادن استان را از اقدامات مهم در حوزه نظارت مستمر بر حسن اجرای دقیقی آیین‌نامه ایمنی در معادن استان برشمرد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از بازدید مستمر از کارگاه‌های معدنی به‌صورت فصلی و نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه‌های مربوطه خبر داد و گفت:ابلاغیه‌های صادره قبلی در بازدیدها و معرفی جدی و بدون اغماض کارفرمایان متخلف از قانون به مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: الزام به تجهیز کلیه معادن ذغالسنگ استان به تهویه مصنوعی در اجرای ماده ۳۹۱ آیین‌نامه ایمنی معادن و تأکید و در صورت لزوم اجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون کار « تهویه به روش طبیعی در معادن ذغالسنگ ، معادن گازدار و معادن گرد ذغالدار ممنوع است .

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر نظارت اجرای دقیق آیین‌نامه آموزش کارگران ، کارفرمایان و کار آموزان در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی در کارگاه‌های معدنی گفت: مقرر شد جلسه آموزش عملی ایمنی معادن با حضور بازرسان کار شهرستان‌های معدنی در محل یکی از معادن ذغالسنگ استان تشکیل شود.