برگزاری هر گونه نمایشگاه در محل یخدان مویدی کرمان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان کرمان، غلامرضا فرخی در نشست مشترک با جمعی از فعالان حوزه صنایع دستی استان کرمان با گرامیداشت ۲۰ خردادماه روز جهانی صنایع دستی گفت: صنایع دستی یکی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی است زیرا مناسب ترین زمینه برای اشتغال زایی است .

وی با بیان اینکه هنرمندان و صنعتگران استان کرمان جزو داشته های گرانقدر این خطه محسوب

می شوند، تصریح کرد: خوشبختانه تعداد زیادی از هنرمندان این استان حائز رتبه ملی و بین المللی هستند.

فرخی با اشاره به اینکه استان کرمان، پهناورترین استان کشور است، ولی متاسفانه اعتبارات تخصیص یافته با داشته های تاریخی، گردشگری و همچنین صنایع دستی این خطه همخوانی ندارد، اظهار کرد: استان کرمان دارای ۷۰ هزار صنعتگر است که در ۶۰ رشته مختلف صنایع دستی فعالیت دارند.

وی بیان کرد: این اداره کل با وجود اعتبارات اندک، فعالیت های عمده ای را برای توسعه صنایع دستی استان و شناساندن این صنعت گرانبها در کشور و خارج از کشور انجام داده است که ثبت شهر سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم دلیلی براین ادعا است.

فرخی به طرح پالایش بیمه هنرمندان استان کرمان اشاره و بیان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته تعداد کثیری از افراد که هنرمند نبوده اند، بیمه شده اند در حالیکه هنرمندانی وجود دارند که هیچ بهره ای از تسهیلات بانکی و بیمه ای نبرده اند.

وی با اشاره به اینکه به زودی مشکلات هنرمندانی که بیمه آنها قطع شده است، رفع خواهد شد، بیان کرد: بیمه صنعتگران از اقدامات بسیار ارزنده و مفیدی است که همچنان تداوم دارد.

فرخی به تخصیص اعتبار در جهت تبلیغات و معرفی صنایع دستی استان کرمان اشاره کرد و گفت: انجام تبلیغات رسانه ای به صورت استانی و ملی در دستور کار است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه از این پس از برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی در محل یخدان مویدی کرمان جلوگیری به عمل می آید، تصریح کرد: متاسفانه نمایشگاههایی که توسط بخش خصوصی در محل یخدان مویدی برپا می شد، این اداره کل را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

وی به نبود بخش خصوصی توانمند در حوزه صنایع دستی اشاره کرد و افزود: متاسفانه استان کرمان در این زمینه بسیار ضعیف است و چه بهتر بخشها و نهادهایی که علاقمند به ارتقاء صنایع دستی و معرفی این صنعت هستند، وارد صحنه شوند.

فرخی بر برگزاری نمایشگاههای استانی و ملی استان تاکید و تصریح کرد: در سالجاری زمینه لازم برای حضور حداکثری فعالان و صنعتگران صنایع دستی در این نمایشگاه ها امسال فراهم خواهد آمد.