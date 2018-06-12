مراسم جزءخوانی قرآن کریم در ۳۵۰ منطقه استان همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی به برنامه‌ریزی خوب و مناسب در ماه رمضان و فعالیت مساجد؛ هیئات مذهبی، مادحین، مبلغین و مبلغات در این ماه اشاره کرد.

وی بابیان اینکه اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در ماه رمضان از جمله دستاوردهای تلاش اقشار تاثیرگذار مذهبی بود، به بحث باورهای اعتقادی مردم پرداخت و بیان داشت: ماهیت نظام اسلامی بر اساس اعتقادات مردم است.

حجت الاسلام دشتکی بااشاره به برنامه های انجام شده در راستای تعمیق باورهای دینی و اعتقادی مردم در مناسبت ها، گفت: تشریح مبانی فقه جعفری توسط مبلغین و مبلغات دینی تاثیر زیادی در تعمیق باورهای مردمی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی به برنامه های انجام شده در دهه کرامت اشاره کرد و گفت: ترویج ازدواج به سبک اسلامی و مسئله هم کفو بودن زوجین مورد تاکید آموزه‌های اسلامی و از فاکتورهای مهم تفاهم زوجین است که در برنامه های اجرایی توسط شبکه تبلیغی تبیین شد.

وی توجه به اجرای برنامه هایی با محوریت خانواده که مورد تاکید مقام معظم رهبری است را از اولویت های برنامه شبکه تبلیغ عنوان کرد و گفت: در پی اقدامات شبکه تبلیغی استان همدان طی ایام و شب های قدر مساجد مملو از جمعیت بود.

حجت الاسلام دشتکی با تقدیر از جامعه تفسیر استان و فعالان مراکز قرآنی عنوان کرد: مراسم تفسیر قرآن در بیش از ۱۰۰ نقطه استان همدان دایر بود و مراسم جزءخوانی قرآن نیز در ۳۵۰ منطقه انجام شد.

وی همچنین با تاکید بر برگزاری کرسی های آزاداندیشی در راستای پاسخگویی به شبهات، گفت: شبهات از زمان ائمه معصومین وجود داشته و توسط ائمه پاسخ داده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بابیان اینکه یکی از ویژگی های امام صادق(ع) تربیت شاگردانی برای پاسخگویی به شبهات بوده است، گفت: باید به کرسی های آزاد اندیشی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است توجه ویژه داشت.

