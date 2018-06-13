رویکرد جشنواره «نهال» حفظ استقلال است/ ذهنیت دانشجویی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پانزدهمین جشنواره فیلم کوتاه «نهال» صبح امروز ۲۳ خردادماه در دانشگاه هنر با حضور متین احمدی دبیر، معصومه آگاهی دبیر بین الملل، نگار خسروی مسئول روابط عمومی و امین پاک پرور دبیر اجرایی جشنواره در دانشگاه هنر برگزار شد.

در ابتدای این نشست خسروی بیان کرد: این جشنواره ۲۸ خرداد تا ۴ تیر برگزار می شود و مراسم افتتاحیه و اختتامیه آن در ایوان شمس و اکران های این جشنواره در بنیاد سینمایی فارابی و خانه سینما صورت می گیرد.

سپس معصومه آگاهی اظهار کرد: ما امسال سعی کردیم از کشورهای مختلف اثر داشته باشیم از همین رو پس از دریافت آثار با کمک دانشگاه هنر ورک شاپی برگزار و استادی را از آلمان دعوت کردیم که وی چهار روز در ایران بود و این ورک شاپ را سه روزه برگزار کرد که ورک شاپ سودمندی بود.

وی اضافه کرد: ما برای اولین بار در این جشنواره دست به انتخاب هیات انتخاب از دانشگاه هنر زدیم و این چهار نفر با رویکردهای مختلف هستند.

به گفته آگاهی، امسال به این بخش ۲۲۰ فیلم ارسال شده بود که در نهایت ۲۲ فیلم از ۱۷ کشور انتخاب شد.

در ادامه احمدی بیان کرد: جشنواره «نهال» یکی از جشنواره‌های مهم فیلم کوتاه ایران است و می تواند مدعی این باشد که مهمترین جشنواره دانشگاهی است زیرا ذهنیت دانشجویی دارد ضمن اینکه دانشجویانی که فیلم می سازند دوست دارند آثارشان در این جشنواره باشد از همین رو وظیفه ما حفظ استقلال و رویکرد دانشجویی این جشنواره است.

احمدی عنوان کرد: ما امسال دوره بازخوانی این جشنواره را برگزار کردیم تا دوباره این مسیر را برای بهتر برگزار شدن جشنواره بشناسیم. در این مسیر ۲ ورک شاپ برگزار کردیم که به یکی از آنها همکارم اشاره کرد و دیگری ورک شاپ «فیلمسازی آسان بود» که نتیجه خوبی داشت و پس از آن هفته ناصر تقوایی را برگزار کردیم.

به گفته دبیر این جشنواره، کریم لک زاده، پویان شعله ور و هوتن حق‌شناس هیات انتخاب بخش فیلم این جشنواره بودند. ضمن اینکه امسال در «نهال» ۵۰ فیلم ملی و ۲۲ فیلم بین المللی حضور دارند.

پس از صحبت های احمدی، خسروی با اشاره به اسپانسرهای این جشنواره گفت: امسال مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اسپانسرهای خوبی برای ما تدارک دید و به جز آن اسپانسر دیگر جشنواره، دانشگاه هنر است که خود متولی برگزاری جشنواره است. این را هم باید عنوان کنم که جوایز امسال را سازمان سینمایی اهدا می کند.

سپس امین پاک پرور دبیر اجرایی جشنواره نیز اظهار کرد: به نظرم امسال برگزاری هفته ناصر تقوایی افتاد بسیار خوب بود ضمن اینکه ما امسال بخش بزرگداشت را تبدیل به ۲ بخش و در خلال آن نشست برگزار کردیم و کتابی نیز به همین منظور به چاپ رسید که در آن مقالاتی درباره ناصر تقوایی و سینمای ایران نوشته شده است. از برنامه های دیگر ما این است که قرار است در افتتاحیه برای یکی از استادان دانشگاه بزرگداشت برگزار شود که او علی لقمانی است که از فیلمبرداران خوب سینما است.

در ادامه احمدی مطرح کرد: امسال از ۳۸۰ اثری که به جشنواره ما رسید، بیشترین موضوعی که در آثار به چشم می خورد، ملودرام اجتماعی ایران بود اما در بین این فیلم ها، آثاری هم بودند که جسارت و نگاه متعالی تری داشتند. رویکرد امسال ما توجه به سینمای مستقل و ملاک اصلی ما هم در قضاوت آثار همین موضوع بود حتی درنظر داریم در داوری هم همین روند را پیش بگیریم ضمن اینکه داوران ما رابطه چندانی با سینمای بدنه ندارند چرا که به نظر ما این سینما رابطه ای با جشنواره دانشجویی ما ندارد.

وی درباره بخش پوستر و عکس فیلم گفت: امسال ۱۲۷ اثر به بخش عکس ارسال شده بود که ۳۶ اثر وارد بخش اصلی شد. در بخش پوستر نیز ۴۰ اثر ارسال و ۱۶ اثر وارد بخش مسابقه شد. از همین رو نمایشگاه عکس و پوستر در فرهنگستان هنر از ۲ تیر برگزار می شود.

سپس پاک پرور درباره بخش پژوهش این جشنواره گفت: کار این بخش از دی ماه شروع شد که وظیفه انجام بازخوانی «نهال» را نیز به عهده داشت از همین رو فیلم های مهم چند دوره قبل جشنواره در دانشگاه اکران و نقد و بررسی شد. ما در نظر داریم این روند را ادامه دهیم و همه فیلم های مهم جشنواره را از آغاز برگزاری جشنواره تاکنون اکران کنیم.

در ادامه احمدی اظهار کرد: امسال مدرسه ملی سینما به ما خیلی کمک کرد و تجهیزات زیادی در اختیار ما گذاشت. این نهاد می تواند همتراز با دانشگاه هنر باشد و من از آنها تشکر می کنم که به جشنواره «نهال» کمک کرد.

وی درباره زمان برگزاری جشنواره و تداخل این زمان با پایان امتحانات دانشجویان و بازگشت آنها به شهرهایشان گفت: ما سعی کردیم امسال این قضیه را مرتفع کنیم از همین رو تلاش کردیم بعد از ماه رمضان افتتاحیه ما برگزار شود. این را هم باید بگویم که من دوست دارم در دانشگاه های مختلف فیلم های جشنواره اکران داشته باشند چون این امر معنی بیشتری به جشنواره می دهد اما بر اساس زمان و بودجه جشنواره فعلا امسال چنین چیزی امکان پذیر نیست و ما باید بتوانیم در سطح تهران تیم مان را گسترش بدهیم.

دبیر این جشنواره درباره تعداد کم آثار انیمیشنی «نهال» گفت» امسال آثار انیمیشنی کمی برای ما رسید به طوری که ۱۰ اثر به این جشنواره ارسال و ۵ اثر در بخش اصلی قبول شد چراکه برای یک دانشجو ساخت یک فیلم مستند ساده تر از انیمیشن است و هزینه کمتری نیز دارد.

وی در پایان گفت: امسال ۴۳ اثر برای بخش مسابقه و ۸ اثر خارج از مسابقه برگزیده شده اند که در مجموع ۱۸ جایزه داده می‌شود. ضمن اینکه امسال بخش داوری ملی و بین الملل همزمان خواهد بود.