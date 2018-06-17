  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۵۱

مراسم «توران میرهادی و جهان ایرانی» برگزار می‌شود

مراسم «توران میرهادی و جهان ایرانی» برگزار می‌شود

امروز یکشنبه ۲۷ خرداد مراسمی با عنوان «توران میرهادی و جهان ایرانی» در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، افکار و اندیشه‌ها و فعالیت‌های توران میرهادی همه عمیقاً تنیده با جهان ایرانی است. «مدرسه فرهاد» به عنوان آرمان یک تجربه ایرانی شکل گرفت و تا زمان توقف در سال ۱۳۵۷ یک لحظه در این راستا آرام نگرفت. هیچ تجربه‌ای را برای خود نخواست بلکه در سه کتاب آنها را در اختیار جامعه گذاشت و همواره با مسئولان آموزش و پرورش گفتگو کرد.

دومین دستاورد بزرگ توران میرهادی تاسیس شورای کتاب کودک همراه دوست دیرین، خانم لیلی ایمن (آهی) و دیگر همراهان است تا سایبانی باشد امن، برای نویسندگان، تصویرگران، مترجمان، کارشناسان و فرهنگ دوستان، تا درخت ادبیات کودکان بارور شود و دَرِ جهان ایرانی را به روی جهان نیز بگشاید.

در سومین تجربه بزرگ، نیز تالیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، توران میرهادی و یاران او آستین‌ها را بالا می‌زنند تا سندی بیافرینند هم از جهان ایرانی و غیرایرانی؛ سندی که هر خواننده از کودک تا بزرگسال نسبت به گذشته و فرهنگ خود آگاه شود و با قدرت و سربلندی در کنار جهان بنشیند.

مراسم «توران میرهادی و جهان ایرانی» با همکاری شرکت عمران و بهسازی شهر تهران، مجله بخارا  و شورای کتاب کودک، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و ... امروز یکشنبه ۲۷ خرداد برگزار می‌شود و در آن نوش‌آفرین انصاری، دکتر مرادی، سوسن اصیلی، لیلا کفاش‌زاده و حسین شیخ‌رضایی سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در این مراسم از کتاب‌های باز نشر شده توران میرهادی رونمایی خواهد شد.

این مراسم ساعت پنج بعد از ظهر در خانه وارطان به نشانی میدان فلسطین، طالقانی غربی، ضلع جنوبی، پلاک۵۱۴، برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4322352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار