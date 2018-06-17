انجام دور جدید کاوش های باستانی در محوطه سه تپه نیشابور

محمد اسماعیل اعتمادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور به سرپرستی دکتر حسن باصفا در ادامه کاوش های علمی، آموزشی این گروه، برای سومین فصل متوالی، کاوشهای باستان شناسی سه تپه دشت نیشابور را در برنامه خود قرار داده است.

وی افزود: در این کاوش ها که با اخذ مجوز از پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و با نظارت نماینده این پژوهشکده، به مدت ۴۵ روز انجام خواهد شد و ۳۰ نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور دوره آموزش عملی خود را در این محوطه باارزش تاریخی طی خواهند کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور بیان کرد: محوطه باستانی سه تپه در جنوب شرقی نیشابور و در مجاورت رودخانه کال شور قرار دارد و آثار معماری شگفت انگیزی از هزاره اول قبل از میلاد در نتیجه این کاوش ها به دست آمده است.

اعتمادی خاطرنشان کرد: گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور کاوش های علمی و آموزشی متعددی را در محوطه های تاریخی و پیش از تاریخی نظیر محوطه شهرک فیروزه، تپه قهوه خانه سنگی برزنون، قاراچشمه و تپه بلوچ انجام داده است.