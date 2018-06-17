مجیدموافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا خرید ۲ میلیون تن نهاده دامی توسط دولت و توزیع آن میان دامداران و مرغداران تاثیری بر وضعیت بازار نهاده های دامی داشته است؟، اظهار کرد: متاسفانه سازمان‌های مربوط به تنظیم بازار از ۲۰۰ هزار تن تعهدی که برای توزیع نهاده های دامی داده بودند تنها ۴۰ هزار تن آن را توزیع کردند و کماکان بارگیری کالاها در بنادر با مشکلاتی مواجه است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیورو آبزیان اضافه کرد: ضمن اینکه قیمت ها نیز توسط فروشندگان نهاده های دامی به دلایل متعدد ازجمله افزایش قیمت جهانی و عدم تخصیص ارز ۳۸۰۰ تومانی کاهش پیدا نکرده است. البته پیش بینی می شود که قیمت کنجاله سویا که امروزه به عنوان کالای لوکس نام برده می شود به دلایل دیگری که به قیمت مرغ و جوجه ریزی بر می‌گردد، شکسته شود.

قدیری تصریح کرد: مشکل دیگری رخ داده و آن هم افزایش قیمت هگزان است که به عنوان حلال در کارخانجات روغنکشی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت هگزان از ۳۵۰۰ تومان به ۶۰۰۰ تومان رسیده است و مهمترین دلیل این افزایش قیمت نیز بالا رفتن قیمت ارز و محدود شدن عرضه ارز به واحدهای پتروشیمی جهت واردات این کالا است.

این فعال بخش خصوصی درباره آخرین وضعیت قیمت نهاده های دامی در بازار داخل و بازارهای بین المللی افزود: خوشبختانه امروز در بنادر ایران بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن ذرت دامی موجود است، اما قیمت ذرت برزیل از ۱۱۵۰ به ۱۱۸۰ تومان در پایان روز چهارشنبه رسید.

به گفته قدیری قیمت هرکیلوگرم ذرت اکراین نیز به ۱۰۱۰ تومان رسید. موجودی کنجاله سویا نیز حدود ۱۰۰ هزار تن و دانه سویا حدود ۱۶۰ هزار تن است؛ ضمن اینکه در این ماه بیش از ۳۵۰ هزار تن دانه سویا وارد بنادر جنوبی ایران خواهد شد.

وی افزود: قیمت کنجاله سویای آرژانتین نسبت به هفته قبل کمی ارزان تر شد و رقم ۲۵۵۰ تومان را در دفاتر ثبت کرد. اما قیمت کنجاله سویای تولید داخل تغییری نکرده است. موجودی جو دامی نیز در بنادر شمال و جنوب ایران به بیش از ۲۵۰ هزار تن می رسد با این حال افزایش قیمت را در بازار شاهد بودیم و از ۱۰۳۰ تومان به ۱۰۸۰ تومان در پایان روز چهارشنبه رسید.

قدیری اضافه کرد: در هفته گذشته به دلایل متعدد قیمت های جهانی نوسانات زیادی داشته است. به طوری که هر تن کنجاله سویا به ۴۷۰ دلار و دانه سویا از ۵۰۰ دلار به رقم عجیب ۴۴۰ دلار رسید. قیمت ذرت نیز کاهش داشت به طوری که ذرت دامی تحویل آگوست به قیمت ۲۲۸ دلار در هر تن رسید. جو دامی حمل فوری تحویل بنادر شمال ایران نیز به قیمت ۲۱۵ دلار در هر تن رسید.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور درباره اینکه آیا بازگشت تحریم ها تاثیری بر بازار نهاده ها و واردات این کالاها خواهد داشت؟، گفت: محاسبات و تجربیات سالهای قبل نشان داده که تاثیرگذار خواهد بود. مهمترین تاثیر را نیز در عدم مبادلات بانکی به موقع، عدم تخصیص به موقع گشایش های اعتباری، تحریم سیستم حمل و نقل، عدم مشارکت شرکتهای معتبر بین المللی در زمینه نهاده های دامی با شرکتهای ایرانی، افزایش قیمت ارز و... شاهد خواهیم بود.

قدیری درباره اینکه چه راهکاری برای جلوگیری از ایجاد تنش های شدید در این زمینه پیشنهاد می کنید؟، افزود: معتقدم که دولت باید در فرآیند تنوع‌بخشی اقتصادی، نقشی غیرمستقیم اما فعال ایفا کند. بنابراین پیشنهاد می کنم که دولت به تشکل های خوشنام و بازرگانان معتبر تجارت نهاده های دامی وام ریالی با قیمت مناسب تخصیص دهد تا این شرکتها بتوانند گشایش های بیشتری برای نهاده های دامی داشته باشند تا در زمان شروع تحریم های جدید، انبارها ذخیره کافی را داشته و بازار حلقه های مختلف زنجیره محصولات پروتئینی با شوک کمتری مواجه شود.