ساری رکوردار پروژه های بزرگ عمرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبوری اظهار داشت: حل معضل ترافیک نیازمند طرح جامع ترافیکی است ولی متأسفانه باوجوداینکه طرح مطالعات جامع ترافیکی در مراکز همه استان‌ها اجرایی شده اما شهر ساری از این قافله عقب‌مانده و مرکز مازندران سی و دومین مرکز استانی بود که این طرح را آغاز کرده است.

وی افزود: پروژهٔ احداث زیرگذر بزرگ شهید جانباز سید مصطفی علمدار در میدان هلال‌احمر از دیگر پروژه‌های مدیریت شهری بوده که در راستای اجرای طرح جامع ترافیکی مرکز استان به اجرایی خواهد شد.

به گزارش مهر، پروژه زیرگذر جانباز شهید سید مصطفی علمدار پروژه‌ای که مدیران شهرداری مرکز استان قصد دارند باکار شبانه‌روزی آن را ۱۰۰ روزه به بهره‌برداری برسانند و قول این رکورد زنی را به شهروندان ساروی داده‌اند، البته شهرداری ساری با اتمام پروژهٔ فاز اول پارک ملل ظرف مدت ۱۰۰ روز ثابت کرد که اگر بخواهد می‌تواند رکورددار پروژه‌های بزرگ کشور باشد.

پروژه‌ای مهم و استراتژیک

عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر هم‌سطح شهید سید مصطفی علمدار باهدف روان‌سازی ترافیک شهری و تسهیل در عبور و مرور شهروندان آغاز شده است.

میدان هلال‌احمر در قسمت شرقی و در محل تقاطع بلوار دفاع مقدس، بلوار طالقانی و بلوار امام رضا (ع) واقع‌شده است علاوه بر موقعیت مکانی ذکرشده، این تقاطع نقطه اتصال حلقه کناری شهر ساری بوده و این امر سبب شده تا شاهد ترافیک سنگینی در ساعات مختلفی از شبانه‌روز در این منطقه باشیم.

با توجه به توضیحات فوق مدیریت شهری طرح مطالعاتی رفع گره ترافیکی در این منطقه را اولویت کاری خود قرارداده و اینک احداث تقاطع غیر هم‌سطح دو بانده شهید سید مصطفی علمدار در میدان هلال‌احمر در دستور کار قرارگرفته و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه مهم و استراتژیک در این منطقه هستیم.

روان‌سازی ترافیک

با احداث زیرگذر در میدان هلال‌احمر ساری علاوه بر سهولت عبور و مرور وسایط نقلیه با ایجاد میدان، دوربرگردان‌ها، ایستگاه‌های تاکسی و دسترسی عابرین، شاهد روان‌سازی و ساماندهی ترافیک در این منطقه خواهیم بود و از حجم ترافیک بلوار دفاع مقدس به بلوار امام رضا (ع) نیز در این محدوده کاسته خواهد شد.

از سویی دیگر تقاطع میدان هلال‌احمر محل اتصال قسمت مرکزی و جنوبی به قسمت شرقی جغرافیایی شهر بوده و مهم‌تر از آن این تقاطع مسیر دسترسی به سمت شرق استان نیز است و نقش بسزایی در تبادلات ترافیکی شهر ساری دارد ازاین‌رو با اجرایی شدن این پروژه بسیاری از مشکلاتی که امروزه گریبان گیر رهگذران این مسیر است با بهره‌برداری از این زیرگذر مرتفع خواهد شد.

تعریض پل تجن

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شهرداری ساری در نظر دارد در فاز بعدی تکمیل و ساماندهی ترافیک در این تقاطع دو طرف پل تجن را به عرض ۵ متر تعریض کند و با مطالعات و بررسی‌های به‌عمل‌آمده مقرر گردید هدایت آب‌های سطحی زیرگذر بزرگ شهید جانباز سید مصطفی علمدار در میدان هلال‌احمر به‌صورت کانال زیرزمینی از زیرگذر به رودخانه تجن برقرار شود.