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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

پروانه نمایش خانگی «آپاندیس» صادر شد/ عرضه ۲ سریال

پروانه نمایش خانگی «آپاندیس» صادر شد/ عرضه ۲ سریال

در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش خانگی، پروانه نمایش خانگی «آپاندیس» و چند فیلم و سریال دیگر صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد با عرضه قسمت هفتم از فصل دوم سریال «ساخت ایران» به تهیه کنندگی مشترک منصور سهراب پور و سیدامیر پروین حسینی و کارگردانی برزو نیک نژاد و قسمت سی و یکم سریال «گلشیفته» به تهیه کنندگی علی اکبر نجفی و کارگردانی بهروز شعیبی موافقت شد.

در این جلسه برای فیلم های سینمایی ایرانی «پرسه در مه» به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و کارگردانی بهرام توکلی، «آپاندیس» به تهیه کنندگی  مقصود جباری و کارگردانی حسین نمازی، «زرد» به تهیه کنندگی کامران مجیدی و کارگردانی مصطفی تقی زاده، «صفر تا سکو» به تهیه کنندگی مشترک مهتاب کرامتی و فاطمه ابوالقاسمی و کارگردانی سحر مصیبی و «مسلخ» به تهیه کنندگی و کارگردانی اصغر نصیری پروانه نمایش خانگی صادر شد.

همچنین با عرضه هفت عنوان فیلم خارجی، پنج عنوان فیلم مستند و آموزشی و سه عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره ها موافقت به عمل آمد.

کد مطلب 4322899
زهرا منصوری

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