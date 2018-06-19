۲ مسافر کرجی در سواحل تالش غرق شدند

عیسی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته خانواده ای اهل استان البرز در روستای تکی تازه آباد از توابع شهرستان تالش اقدام به شنا کردند که متاسفانه دو نفر از اعضای این خانواده غرق شدند.

وی افزود: این خانواده پنج نفره با وجود نامساعد بودن شرایط دریا اقدام به شنا کردند که گرفتار موج های دریا شده و در این میان تنها سه نفر از اعضای این خانواده توسط اهالی محل و ناجیان غریق نجات یافتند.

فرماندار تالش خاطرنشان کرد: متاسفانه در این حادثه یک دختر و پسر ۱۴ ساله این خانواده به علت آشنا نبودن به فنون شنا جان خود را از دست دادند.