به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که به منظور شرکت در نشست اسلو و به دعوت مقامات نروژ به این کشور عزیمت کرده است با خانم ارنا سولبرگ، نخست وزیر نروژ دیدار و گفتگو کرد.

نخست وزیر نروژ با ابراز خوشحالی از ملاقات اخیر با حسن روحانی در سازمان ملل متحد، برجام را دستاورد مهمی برای جهان توصیف و تاکید کرد: نروژ با جدیت، خواهان حفظ این توافق بوده و همچنان پیگیر رفع موانع همکاری‌های دو کشور و بهره مندی از نتایج برجام برای ارتقای روابط دو کشور است.

وی ضمن پیچیده توصیف کردن شرایط خاورمیانه اظهار داشت: سیاست کشورش حمایت از امنیت، صلح و کمک‌های بشردوستانه و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در منطقه است.



صالحی در این ملاقات خواهان گسترش و تقویت بیشتر روابط دو جانبه بویژه در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری شد و ضمن قدردانی از حمایت نروژ از برجام بر لزوم حمایت جدی اتحادیه اروپا از این توافق تاکید کرد.

وی اقدامات کشورهای اروپایی در مقابله با سیاست‌های خصمانه آمریکا در قبال برجام را کافی ندانست و حفظ این توافق را در گرو مقابله جدی و صریح با سیاست‌های ترامپ، بویژه از طریق اتحادیه اروپا بیان کرد.