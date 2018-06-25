خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - ساره نوری: «نگاه دولت به پروژه ملی همت ویژه است»، این اظهارنظر محمدعلی نجفی استاندار البرز در خصوص پروژه مهم امتداد اتوبان شهید همت تا کرج است که ششم اسفندماه سال گذشته حین بازدید در جمع خبرنگاران گفته بود.

پروژه امتداد اتوبان شهید همت تا کرج که از آن با عنوان پروژه همت یاد می‌شود در دولت نهم مطرح، تائید و تصویب شد تا معضل ترافیک میان دو کلان‌شهر کرج و تهران را که با آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حل کند.

این پروژه فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته و پس از سال‌ها که از کلنگ زنی‌اش می‌گذرد هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده است. هرچند متولیان می‌گویند برای تکمیل این پروژه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.

در سال‌های اخیر به‌کرات شاهد حضور مسئولان ارشد کشور و وزارت راه و شهرسازی در استان البرز برای بازدید از این پروژه بوده‌ایم، بسیاری آمدند و حتی از اینکه مردم در ترافیک میان کرج و تهران معطل می‌شوند ابراز شرمندگی کردند و رفتند.

پروژه همت ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بسیاری دلیل توقف و کندی روند اجرای این پروژه مهم و سرنوشت‌ساز را از سال‌های دور تاکنون وجود معارضان اعلام کرده و مدعی شده‌اند که کمبود اعتبارات باعث شده این پروژه با مشکل مواجه شود اما برخی دیگر هم بر این باور هستند که این پروژه و برخی دیگر از پروژه‌های مهم راه‌سازی به دلیل عدم مدیریت و پیگیری دلسوزانه به این حال‌وروز افتاده‌اند.

وضعیت موانع و معارضین پروژه، وضعیت پیشرفت فیزیکی و تملک اراضی و پلاک‌ها ازجمله شهرک المهدی که با اعتراض اهالی همراه بوده است و همچنین تخصیص اعتبار به این پروژه در گفتگو با مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز بررسی‌شده است که در ادامه می‌خوانید.

تقی رضایی با اشاره به اینکه پروژه امتداد اتوبان شهید همت تا کرج دارای سه قطعه است که قطعات اول تا سوم آن به ترتیب ۹۵، ۹۲ و ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، به خبرنگار مهر گفت: این پروژه با همه توان در حال اجرا است و درمجموع ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به وضعیت تملک پلاک‌های شهرک المهدی است، عنوان کرد: واحدهای در مسیر راه این پروژه نیازمند تملک است و با همکاری و هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازی ۳۵ میلیارد تومان برای تملک واحدهای شهرک المهدی و بازگشایی مسیر اتوبان شهید همت اختصاص یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز اضافه کرد: در مرحله اول بیش از ۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافت که توانستیم ۴۷ پلاک از واحدهای واقع‌شده در مسیر این پروژه را تملک کنیم.

رضایی با اشاره به اینکه ۲۳ پلاک دیگر در شهرک المهدی وجود دارد که در مسیر پروژه همت قرارگرفته و باید تملک شوند، گفت: طبق بازدیدهای انجام‌شده توسط معاونان وزیر راه و شهرسازی بناشده مرحله دوم تخصیص اعتبار برای تملک دیگر پلاک‌ها انجام شود.

بازگشایی اتوبان همت تا جاده چالوس منوط به تملک پلاک است به گفته وی به‌محض اینکه تملک پلاک‌های شهرک المهدی انجام شود، پروژه همت تا جاده چالوس بازگشایی می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به وعده مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تخصیص اعتبار برای تملک پلاک‌های دیگر، گفت: حدود ۱۷۰ میلیارد تومان دیگر برای افتتاح پروژه لازم است.

رضایی در بخش دیگری با اشاره به دیگر پروژه‌های راه‌سازی استان، گفت: پروژه امتداد اتوبان شهید همت تا کرج یکی از این پروژه‌هاست که در صورت تکمیل و زیر بار ترافیک رفتن معضل ترافیک استان البرز کاهش می‌یابد.

پروژه همت تا پایان سال جاری بهره‌برداری می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به پروژه‌های آزادراه تهران - شمال و محور آبیک به چرم شهر، افزود: پروژه آبیک به چرم شهر از ایمن‌ترین پروژه‌های کشور به شمار می‌رود که دارای سرعت ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت است که همه مسیرهای عبوری شمال به شمال غرب استان‌های البرز و تهران را به‌صورت یک کمربندی به جنوب و جنوب شهر انتقال می‌دهد.

رضایی در بخش دیگری چهار خطه شدن راه‌آهن را از دیگر پروژه‌های در دستور کار راه و شهرسازی استان البرز اعلام کرد و گفت: در حوزه جاده و ریلی پروژه‌های مختلفی برای استان البرز مطالعه و در دستور کار قرار دارد که با افتتاح آن‌ها ترافیک استان البرز به حداقل می‌رسد.

وی با اشاره به قول معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه پروژه همت تا پایان سال جاری افتتاح می‌شود، عنوان کرد: امیدواریم با افتتاح این پروژه شاهد کاهش ترافیک در استان باشیم.

به گفته رضایی پروژه‌های مختلفی به‌صورت پیوسته در البرز تعریف شده که با بهره‌برداری از آن‌ها ترافیک استان کاهش و مشکلات زیست‌محیطی رفع می‌شود.

۵۶ میلیارد تومان دیگر به پروژه همت اختصاص یافت

همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد مسئولان ارشد کشوری و مدیران وزارت راه هر از چند گاهی به این پروژه مهم سر می‌زنند تا از نزدیک شاهد پیشرفت پروژه باشند، گفتنی است در این بازدیدها وعده‌هایی نیز میان آن‌ها و مسئولان استان البرز ردوبدل می‌شود، آخرین بازدید مربوط به بیست و هشتم خردادماه جاری است که خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی از تخصیص ۵۶ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه همت خبر داد و گفت: این مهم در سال جاری محقق می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ۴۰ میلیارد تومان از اعتبار تخصیص داده‌شده از محل اسناد خزانه تأمین می‌شود، گفت: ۱۶ میلیارد تومان دیگر نیز در قالب نقدینگی یا اسناد کوتاه‌مدت خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی زمان تکمیل این پروژه را پایان سال جاری اعلام کرد و گفت: در مسیر این پروژه موانعی ازجمله واحدهای مسکونی وجود داشت که برای تخریبشان نیازمند برنامه‌ریزی بودیم.

خادمی بابیان اینکه ۵۰ واحد مسکونی در سه‌ماهه اخیر تخریب‌شده است، گفت: تکمیل پروژه با ۱۱۰ میلیارد تومان سهم دولت و ۵۰ میلیارد تومان سهم سرمایه‌گذار همراه خواهد بود.

محمدعلی نجفی استاندار البرز نیز در بازدید معاون وزیر راه با تأکید بر اینکه اهتمام ویژه استانی و کشوری برای تکمیل این پروژه تا پایان سال وجود دارد، گفت: اهمیت پروژه همت در تسهیل ترددهای ملی بر کسی پوشیده نیست.

وی سرعت اجرای پروژه را مناسب اعلام کرد و گفت: خوشبختانه موانع استانی رفع شده و علی‌رغم مشکلات مالی که به جد درصدد حل آن هستیم، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری شاهد اتمام پروژه همت باشیم.

«گره‌های ترافیکی ورودی کلان‌شهر کرج با بهره‌برداری از پروژه‌های راه‌سازی باز می‌شود»؛ این را مسئولانی می‌گویند که متولی امور راه‌ها در کشور هستند، پروژه همت نیز که سال‌ها از کُلنگ زنی‌اش می‌گذرد قرار است از بار ترافیک اتوبان تهران - کرج بکاهد، حال شهروندان کرجی منتظرند تا با افتتاح این پروژه رفت‌وآمدشان به پایتخت و مناطق شمالی شهر آسان‌تر شود. که البته تحقق این مهم به همت عالی مسئولان بستگی دارد، زیرا زمان افتتاح پروژه بارها و بارها تغییر کرده است.