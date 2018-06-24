نخستین رویداد «تیرآرت» با حضور ۱۰ گالری افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه «تیرآرت» به گفته دست اندرکارانش نخستین اقدام منسجم در راستای توسعه منابع و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری یک آرت‌فر بین‌المللی در تهران است.

در اوّلین نسخه «تیرآرت» که توسط هرمز همتیان موسس و مدیر مجموعه «زیرزمین دستان» و مریم مجد مدیریت می شود، نمایشگاهی با مشارکت ۱۰ گالری پایتخت با تمرکز روی هنرِ معاصر و پیشروی ایرانی برگزار خواهد شد.

گالری های «آب‌/انبار»، «اُ»، «اثر»، «اعتماد»، «اِی‌جی»، «خاک»، «دستان»، «شیرین»، «طراحان آزاد» و «محسن» ۱۰ گالری هستند که در اولین پروژه «تیرآرت» مشارکت دارند. تیرآرت میزبان هفت نشست تخصصی درباره زوایای مختلف هنرهای تجسمی نیز خواهد بود که از پنجم تا نهم تیر ماه با موضوعات مختلف و با حضور کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می شود.

رویداد «تیرآرت» از ساعت ۱۴ تا ۲۰ روزهای پنجم تا نهم تیرماه در مجموعه «آوا سنتر» به آدرس خیابان اقدسیه، نبش خیابان فیروز بخش، پلاک ۷۵، طبقه هفتم میزبان علاقه مندان است.