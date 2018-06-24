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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲

پنجم تا نهم تیرماه

نخستین رویداد «تیرآرت» با حضور ۱۰ گالری افتتاح می شود

نخستین رویداد «تیرآرت» با حضور ۱۰ گالری افتتاح می شود

نخستین پروژه «تیرآرت» روزهای پنجم تا نهم تیرماه با مشارکت ۱۰ گالری در مجموعه «آوا سنتر» میزبان علاقه مندان هنرهای تجسمی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه «تیرآرت» به گفته دست اندرکارانش نخستین اقدام منسجم در راستای توسعه منابع و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری یک آرت‌فر بین‌المللی در تهران است.

در اوّلین نسخه «تیرآرت» که توسط هرمز همتیان موسس و مدیر مجموعه «زیرزمین دستان» و مریم مجد مدیریت می شود، نمایشگاهی با مشارکت ۱۰ گالری پایتخت با تمرکز روی هنرِ معاصر و پیشروی ایرانی برگزار خواهد شد.

گالری های «آب‌/انبار»، «اُ»، «اثر»، «اعتماد»، «اِی‌جی»، «خاک»، «دستان»، «شیرین»، «طراحان آزاد» و «محسن»  ۱۰ گالری هستند که در اولین پروژه «تیرآرت» مشارکت دارند. تیرآرت میزبان هفت نشست تخصصی درباره زوایای مختلف هنرهای تجسمی نیز خواهد بود که از پنجم تا نهم تیر ماه با موضوعات مختلف و با حضور کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می شود.

رویداد «تیرآرت» از ساعت ۱۴ تا ۲۰ روزهای پنجم تا نهم تیرماه در مجموعه «آوا سنتر» به آدرس خیابان اقدسیه، نبش خیابان فیروز بخش، پلاک ۷۵، طبقه هفتم میزبان علاقه مندان است.

کد مطلب 4328882
علیرضا سعیدی

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