هفتمین شماره فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش نوشتارِ این شماره نویسندگانی چون راجر اسکروتن، فیلسوف سرشناس انگلیسی، که کتاب تاریخ مختصر فلسفۀ جدید او در میان دانشجویان علوم انسانی طرفداران زیادی دارد؛ دیوید فاستر والاس، که به بهترین جستارنویس قرن آمریکا مشهور بود و به‌تازگی مجموعه‌ای از جستارهایش به فارسی ترجمه شده است؛ جوزف استیگلیتز، که سال ۲۰۰۱ نوبل اقتصاد را از آنِ خود کرد؛ یوول نوآ هراری، نویسندۀ کتاب انسان خردمند که در بازار نشر ایران بسیار خریدار پیدا کرد؛ و شان دورنس کلی، که در هاروارد فلسفه تدریس می‌کند و از شاگردان قدیمی هربرت دریفوس بوده است، حضور دارند.

پروندۀ ویژه فصلنامۀهفتم دربارۀ «اهمال‌کاری» به همراه پروندۀ «فردا هم روزخداست» از مطالب خواندنی این شماره است.

در بخش بررسی کتاب نیز، ده عنوان از جدیدترین کتاب‌های منتشرشده بررسی شده‌ است. کتابهای مروری بر کتاب سقوط خاندان فیفا نوشتۀ دیوید کان، فکورانه پیرشدن اثر مارتا نوسبام، و روان‌سیاست نوشته بیونگ‌چول هان از جمله این کتابهاست.

بخش گفت‌وگو نیز حاوی چهار مصاحبۀ خواندنی ازجمله مصاحبه با یاشا مونک، استاد جوان دانشگاه هاروارد، و گفتگو با کیت ریورت اقتصاددانان نواندیش و نویسنده کتاب اقتصاد دوناتی‌اش است.

شماره هفتم فصلنامه ترجمان علوم انسانی ویژه بهار ۱۳۹۷ با همکاری «پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»، در ۳۶۰ صفحه به چاپ رسیده است.