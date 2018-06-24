  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

حراج آثار نگارخانه بهنام ‌دهش‌پور برپا می شود/ کمک به سرطانی ها

حراج آثار نگارخانه بهنام ‌دهش‌پور برپا می شود/ کمک به سرطانی ها

چهارمین حراج آثار هنری نگارخانه بهنام ‌دهش‌پور از تاریخ ۷ تیرماه تا ۵ مردادماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نفیسه امدادی مدیر نگارخانه بهنام ‌دهش‌پور گفت: حراج سالانه نگارخانه بهنام دهش پور با نمایش بیش از ۱۵۰ اثر شامل نقاشی، مجسمه، عکس و نقاشیخط در روزهای ۷ و ۸ تیرماه ساعت ۱۶ تا ۲۱ افتتاح می‌شود و تا ۵ مردادماه در محل گالری ادامه دارد.

وی با اشاره به استقبال  هنردوستان و خیران از سه دوره حراج سال‌های گذشته درمورد نحوه انتخاب کارها بیان کرد: در حراج سالانه سعی شده است تنوع محصولاتی که برای فروش گذاشته می‌شود، بالا باشد بنابراین بسیاری از آثار از جمله تابلوهای سبک رئال، نقاشیخط، سبک مدرن، تابلوهای عکس در این حراج به نمایش گذاشته می‌شود که هر فردی با هر سلیقه‌ای می‌تواند اثر مورد نظر خود را در بین آنها پیدا کند.

به گفته امدادی، این چهارمین تجربه آنها در برگزاری حراج‌های سالانه است. در این نمایشگاه که با هدف تامین هزینه دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان برگزار می شود، آثار بسیاری از استادان بنام حوزه هنرهای تجسمی و همچنین هنرمندان جوان برای نمایش و فروش عرضه می شود.

وی در پایان گفت: امید است با فروش این آثار و حمایت نیک‌اندیشان، قدم موثری در جهت تأمین هزینه دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان برداریم.

این نمایشگاه تا ۵ مرداد از ساعت ۹ تا ۱۶ در نگارخانه بهنام دهش‌پور به نشانی خیابان شهید لواسانی(فرمانیه غربی)، خیابان شهید جباریان(فروردین سابق)، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پلاک ۱۳ دایر است.

کد مطلب 4329025
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها