۵۷ درصد مصوبات ستاد تسهیل در قزوین اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت روز یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان و بانک ها در استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام حمایت از کالای ایرانی، گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بهین یاب و مصوبات کارگروه در سال گذشته و سه ماهه نخست سال ۹۷ ارائه کرد.

وی افزود: در سال گذشته برای ۴۶۳ واحد تولیدی و صنعتی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین تصمیم گیری شد و در مجموع ۹۹۱ مصوبه داشته است که از این مصوبات ۵۶.۹ درصد مربوط به بانک و ۱۰.۵ درصد مربوط به اداره امور مالیاتی و ۱۲.۲ درصد مربوط به تامین اجتماعی و ۲۰.۴ درصد مربوط به سایر دستگاههای اجرایی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین همچنین در ادامه ضمن اشاره به آخرین مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری گفت: تاکنون ۵۷ درصد این مصوبات انجام شده است و ۴۳ درصد مصوبات در دست اقدام است.

در ادامه جلسه امروز به مشکلات ۳ واحد در بخش های صنعتی و تولیدی در غالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید رسیدگی و تصمیمات لازم در کارگروه اتخاذ شد.