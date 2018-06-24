شرط مجتهد بودن قاضی در دستگاه قضایی رعایت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی طهماسبی پیش از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته قوه قضائیه که با حضور عوامل دستگاه قضایی و مسئولان شهرستان در حسینیه گلزار شهدا برگزار شد، با بیان اینکه خدای متعال اراده کرده که امانت به اهلش و کسانی که صلاحیت کاری دارند کار به آنها سپرده شود، اظهار داشت: کسانی که شایستگی کاری را ندارند نباید کار به آنها سپرده شود زیرا به عهده گرفتن کاری که صلاحیت آن را نداشته باشید، خلاف قانون است.

وی بیان داشت: در میان همه کارها کار قضاوت با ارزش، مهم و خیلی تأثیرگذار بوده و کارآمدی و ناکارآمدی دستگاه قضا بر سایر بخش ها به شدت تأثیر گذار است.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به اینکه سلامت دستگاه قضا ضامن کشور در ابعاد مختلف است، تصریح کرد: ناکارآمدی دستگاه قضا باعث هرج و مرج در بخش های مختلف می شود، لذا نیروهای انسانی که در بخش قضایی مشغول فعالیت هستند در گزینش قضات باید مو را از ماست بکشند نه اینکه امتحانی بگیریم و پس از کسب نمره قبولی افراد ناکارآمد را به کارگیری کنیم، زیرا قضات با جان، مال و هستی مردم سر وکار دارند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات دستگاه قضا این است که در مواردی توجه کافی در بکارگیری قضات نشده است و بسیاری از قضات مأذون هستند، افزود: شرط قاضی، مجتهد بودن، است چنانچه به فرمایش امیرالمومنین (ع) باید بهترین فرد برای قضاوت انتخاب شود و قاضی باید از بهترین انسان‌ها باشد، زیرا می خواهد که قضاوت به عدل کند.

طهماسبی با تأکید بر اینکه قاضی نباید از مراجعات مردمی به ستوه آید، بیان داشت قاضی باید سعه صدر داشته باشد، در بدترین شرایط نباید دچار لغزش و هوای نفس شود و در برخورد مخالفان و ناسزاگویی آنها نیز به خشم نیاید.

وی تصریح کرد: قاضی در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس آگاهی برای وی دشوار نباشد، طمع را از خود ریشه کن کند، به آنچه که دارد قانع باشد چون طمع ریشه بسیاری از فسادها است.

امام جمعه گلپایگان افزود: قاضی باید بین خود و خدای خود حجت و در شبهات به ویژه مسائل حق الناس بیشتر کنجکاوی و احتیاط داشته باشد، از شبه پرهیز کند و در یافتن دلیل اصرار داشته باشد، تا ادعای مدعی ثابت شود و از مراجعات مکرر شاکیان خسته نشود.

وی با اشاره به اینکه قاضی باید قاطعانه حکم دهد و هیچ حب و بغض را حکم نکند، ادامه داد: قاضی باید بین خود و خدای خود حجت به وجود آورد، ستایش فراوان دیگران او را فریب ندهد و چرب زبانی افراد وی را منحرف نکند.

طهماسبی با اشاره به اینکه قضاوت پنج رکن دارد و هر کدام از این رکن ها نباشد قضاوت به هم می‌پاشد، بیان داشت: رکن اول تقوای الهی است که باید بین قضات و کارکنان و ضابطین قضائی باشد، دوم آگاهی است زیرا بدون آگاهی انسان وظیفه خودش را نمی‌تواند انجام دهد.

وی عدالت را از دیگر ملزومات قضاوت ذکر کرد و افزود: کسی که در زندگی شخصی، اجتماعی و در برخورد با دیگران و دوستان عدالت را رعایت نکند، چگونه می‌تواند عدالت را در جامعه پیاده کند.

امام جمعه گلپایگان چهارمین رکن قضاوت را رأفت نام برد و تأکید کرد: رأفت یکی دیگر از ویژگی های قاضی است که باید نسبت به دیگران مهربانی داشته باشد و بین دو شاکی ایجاد صلح و سازش کند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان همواره ما را متهم به عدم رعایت حقوق بشر می کنند، بیان داشت: وزرات خارجه آمریکا هر ساله لیستی مربوط به ناقضان حقوق بشر در جهان ارائه می دهد و این در حالی است که خود نقض کننده حقوق بشر است و کودکان را از والدین جدا می کند.

امام جمعه گلپایگان خطاب به امریکا گفت: برای اینکه جلوی مهاجرت را بگیرید کار غیر انسانی انجام می دهید، بزرگترین ناقض حقوق بشر هستید چنانکه اخیرأ به دلیل اینکه حقوق بشر سازمان ملل رژیم صهیونیستی را متهم دانست شما آمریکائی ها از لیست حقوق بشر سازمان ملل خارج شدید.

وی با تأکید بر اینکه رئیس دستگاه قضا یک فرد مجتهد است، اظهار کرد: باید دستگاه قضا از فرصت مجتهدین در این مجموعه استفاده کند و با انجام درست وظایف، مردم بیش از پیش نسبت به دستگاه قضایی و قضات دلخوش باشند و در بین مردم این احساس را به وجود آوریم که قوه قضائیه ای درشأن نظام ساخته ایم.