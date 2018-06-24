به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز رئیس سازمان میراث فرهنگی نشستی با برج سازان منطقه ۱، ۲ و ۳ تهران برگزار کرد و در آن به موضوع اهمیت استفاده از معماری ایرانی و صنایع دستی در برج های بزرگ اشاره شد.

در این برنامه که ظهر روز سوم تیرماه در کاخ سعدآباد برگزار شد علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: استفاده از صنایع دستی می تواند به ساختمان سازی فاخر کشور کمک کند. کمک به صنایع دستی بعد اقتصادی دو سویه دارد. هم شما به عنوان سرمایه گذار و بخش خصوصی به قشر زحمتکش هنرمندان صنایع دستی کمک می کنید و هم آنها به شما کمک می کنند که ساختمانهای فاخرتری داشته باشید.

وی افزود: صنایع دستی ازجمله صنایعی است که به عنوان محصولات فاخر شناخته می‌شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی بیان کرد در بخش کاربردی تولیدات زیای داریم که علاوه بر اینکه هنرمندان این حوز ه اشیای فاخر فرهنگی و هنری تولید می کنند بخشی از آنها جنبه کاربردی نیز دارد. ما می توانیم از آثار هنری و صنایع دستی برای دکوراسیون داخلی استفاده کنیم. اکنون در میان برخی از برج سازان استفاده از هنر ایرانی رواج یافته است. ما حداقل در لابی برج ها می بینیم که هنر ایرانی استفاده می‌شود و این موضوع باعث ارزش افزوده آن ساختمان شده است.

وی افزود: ما در غالب خانه ایرانی نیز نشان دادیم که یک ساختمان با استفاده از این هنر چقدر می تواند ارزش افزوده مضاعف ایجاد کند. در سفر ریاست جمهوری به تبریز برای برنامه ۲۰۱۸ اولین هتل کاروانسرای شاه عباسی کشور راه اندازی شد. این کاروانسرای نزدیک شهرستان مرند از بین رفته بود اما با حمایت بخش خصوصی احیا شد و اکنون یکی از زیباترین هتل های ۵ ستاره کشور است که کاملا از صنایع دستی ایرانی در دکوراسیون آن استفاده شده است. شما برج سازان کمک کنید به این که بانی استفاده از صنایع دستی و هنر ایرانی در ساختمان سازی کشورمان شوید.

مونسان تصریح کرد: چند سالی است که حراج آثار هنری در کشور راه افتاده و اقتصاد هنر شکل گرفته است. ما هم امیدواریم به زودی اولین حراج آثار صنایع دستی کشور را همین امسال راه اندازی کنیم. این موضوع علاوه بر اینکه بازاری برای تولید کنندگان ایجاد می کند برای خریدار نیز ارزش افزوده ای بوجود خواهد آورد.

وی افزود: در حراج آثار هنری سال گذشته، اولین اثری که فروخته شده صنایع دستی بود. این صنایع دستی یک هنر و اثر حجمی بود که به عنوان اولین اثر در معرض فروش گذاشته شد. سرمایه گذاری ردن در بخش صنایع دستی به لحاظ اقتصادی هم آورده ایجاد می کند.

مونسان بیان کرد: امیدواریم که بتوانیم جشنواره کاربرد صنایع دستی را در صنعت ساختمان سازی داشته باشیم و از کسانی که بیشتر در این حوزه بوده اند استفاده کنیم. از معاونت صنایع دستی نیز می خواهیم که برج سازان برای دیدن نمایشگاه صنایع دستی دعوت شوند تا آنها نیز با تولید کنندگان این حوزه آشنایی پیدا کنند چون یکی از ضعف های ما عدم معرفی صنایع دستی است. متاسفانه بسیاری از سازمان های دولتی زمانی که می خواهند هدیه ای بدهند فقط دو رشته از هنرهای صنایع دستی را می شناسند در حالی که ما ۲۹۵ رشته فعال صنایع دستی در ایران داریم.