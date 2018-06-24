کاهش۱۹متری سفره های آب زیرزمینی امامزاده جعفربا برداشت بی رویه

به گزارش خبرنگار مهر، سیادت شیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته منابع آبی سفره‌های زیر زمینی این دشت ۷۳ سانتی‌متر کاهش داشته و این امر به دلیل حفر زیاد چاه در این دشت و استفاده بی رویه از این چاهها برای کشاورزی است.

وی بیان داشت: سالانه در این دشت آبهای زیر زمینی ۶۳ سانتی متر کاهش می یابد.

شیری افزود: در حال حاضر تامین آب این دشت از طریق ایستگاه پمپاژ طرح تامین و انتقال آب امامزاده جعفر و ماهور باشت انجام می شود.

وی با بیان اینکه ۳۱۳ حلقه چاه در دشت امامزاده جعفر وجود دارد، تصریح کرد: با اجرای طرح آبرسانی به این دشت از طریق آسدچم شیر که در دو بخش صنعتی و کشاورزی انجام می شود، مشکلات در این دشت مرتفع خواهد شد.

شیری یادآور شد: در حال حاضر ۱۳ روستای گچساران با بحران کم‌آبی روبرو هستندو مشکلات کم آبی در روستاهای این شهرستان به علت استفاده نادرست و بی رویه از منابع آبی است.