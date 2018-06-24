به گزارش خبرنگار مهر از روسیه، کارلوس کی روش با اشاره به دیدار روز دوشنبه تیمش برابر به خبرنگاران حاضر در نشست خبری قبل از دیدار برابر پرتغال گفت: برای تیم ملی فوتبال ایران افتخار است که در جام جهانی و در روسیه حضور داشته باشد. ما هنوز برای صعود مبارزه می کنیم و این خوب است که زنده هستیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: با امید به صعود و تعهدی که داریم تمام تلاشمان را می کنیم. ما با تیمی بازی داریم که نه تنها شانس کسب عنوان قهرمانی جام جهانی را دارد بلکه یکی از محبوب ترین تیم های این مسابقات است.

کی روش به صحبت های مسعود شجاعی هم اشاره کرد و گفت: همانطور که مسعود گفت ما بسیار مفتخر هستیم که در این مسابقات به میدان می رویم. با تمام شرافت و افتخار درس هایی که از دو بازی اول آموختیم را همراه خواهیم داشت.

کارلوس کی روش ادامه داد: فقط یک گزینه پیش روی تیم ملی فوتبال ایران قرار دارد. آنهم پیروزی و گرفتن سه امتیاز و صعود است. می خواهیم با ارائه نمایشی خوب به کارمان ادامه دهیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به حمایت هایی که مردم روسیه از این تیم داشته اند گفت: باید از آنها تشکر کنم که در بازیهای قبل حمایت های خوبی از تیم ملی ایران داشته اند. برای ما بسیار غیرقابل پیش بینی بود که چنین حمایتی را داشته باشیم. احساس می کردیم در خانه خودمان بازی می کنیم. جا دارد از آنها تشکر کنم.

کارلوس کی روش در مورد اینکه آیا فرردا بازی هجومی را در دستور کار خواهید داشت گفت: فرناندو حیوانات قوی در اختیار دارد که خوب بازی می کنند و فقط می توانند گاز بگیرند! با این حال ما فلسفه خودمان را ساخته ایم که اولین اصل ما احترام است. ما به حریف احترام زیادی می گذاریم. دومین اصل ما واقع گرایی است. ما برابر تیمی بازی می کنیم که نامزد قهرمانی جهان است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تاکید بر اینکه بازیکنان پرتغال همگی بزرگ هستند و در تیم های اروپایی بازی می کنند گفت: ما هم 23 بازیکن داریم که برای اهداف شان مبارزه خواهند کرد. ما در مورد رونالدو صحبت می کنیم و بازیکنانی که همگی خوب هستند.

کی روش با اشاره به سومین اصل تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: سومین اصل ما رومانتیک است. براین اساس بازیهایمان را روی شجاعت، تعهد، راستی و فداکاری استوار خواهیم کرد. ما برابر یک تیم بزرگ به نام پرتغال بازی داریم و نیاز نیست توضیح بیشتری بدهم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: فلسفه ما این است که برای بازنده خوب بودن به جام جهانی نیامده ایم که سایر تیم ها ما را ببرند و لذت داشته باشند از این بردن. ما می خواهیم با کرامت و افتخار کار کنیم.

کی روش که طی روزهای گذشته در مورد اشتباه داور دیدار با اسپانیا صحبت کرده بود بازهم به انتقاد از شیوه ویدئو چک پرداخت و به اتفاقات دیدار چهار سال پیش برابر آرژانتین اشاره کرد و گفت: در جام جهانی قبلی و دیدار با آرژانتین داور حکم بازی را داد و ما بازنده شدیم. آن زمان می دانستیم که انسان اشتباه می کند. در آن دوره سیستم ویدوئی نبود.

وی ادامه داد: سیستم ویدئویی به وجود آمده است که اشتباهات انسانی را کم و اصلاح کند. یک سوال مهم؛ می خواهیم بدانیم اگر بازیکنی ضربه مغزی شود یا غش کند بازی متوقف می شود. اگر بازی مشکل امنیتی داشته باشد بازهم مساله را با مدیران درمیان می گذاریم اما وقتی در داوری مشکل داریم می گویند به فیفا نامه بنویسید.

کی روش با تاکید بر اینکه همه چیز در مورد داور باید روشن و واضح باشد گفت: این کامل مشخص است که باید مردم همه چیز را بدانند. وقتی دخترم آمد خانه می خواستم ببینیم حامله است یا یک کم حامله است؟ این را که نمی شود در ابهام گذاشت. ما می خواهیم بدانیم چه کسی داور بازی فردای ماست. باید قواعد بازی ما مشخص شود که مردم بدانند چه کسی تصمیم می گیرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد رویارویی بازیکنانش با پرتغالی ها و رونالدو گفت: قطعا بازی آسانی نخواهیم داشت. برخی از بازیکنانم تصور نمی کردند که برابر این همه بازیکن خوب از جمله رونالدو بازی کنند. به همین خاطر بازیکنانم به شدت هیجان زده هستند. می خواهیم از دقیقه اول تا اخر مبارزه کنیم. چیزی برای از دست دادن نداریم و برای رویایمان مبارزه می کنیم.

کارلوس کی روش در ادامه خاطرنشان کرد: اگر کمی شانس بیاوریم ممکن است برنده هم شویم. برخی در کشور من می گویند پرتغال مقابل مراکش خوب بازی کرد. پرتغال اگر خوب نبود نمی توانست مراکش را شکست بدهد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد بازی با تیم ملی کشورش نیز گفت: در پرتغال ضرب المثلی داریم که می گوییم دوستان دوست هستند ولی فوتبال یک چیز دیگر است. یعنی اینکه ما با دوستان بازی می کنیم اما برای برد تلاش می کنیم و باید برای فوتبال احترام قائل باشیم.