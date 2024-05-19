به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی مادرید امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) با برگزاری دیدارهای تیمی پیگیری شد.

تیم ملی اسلحه سابر ایران که با ترکیب علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهرارسباران در این رقابت‌ها شرکت کرده است، در جدول ۳۲ تیمی قرعه استراحت داشت و دیدارهایش را از جدول ۱۶ تیمی آغاز کرد.

عملکرد تیم ملی اسلحه سابر ایران در جام جهانی مادرید به این شرح است:

جدول ۳۲ تیمی

* قرعه استراحت



جدول ۱۶ تیمی

* ایران ۴۳ - ۴۵ ژاپن

رده بندی تیم‌های نهم تا شانزدهم

* ایران ۴۵ - ۴۰ اوکراین

* ایران ۴۵ - ۲۸ گرجستان

* ایران ۴۱ - ۴۵ ایتالیا

بدین ترتیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران در رده دهم رقابت‌های جام جهانی مادرید ایستاد.