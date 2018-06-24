به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسن عزیزی بهعنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه منصوب شد .
حسن عزیزی ریاست روابط عمومی استانداری کرمانشاه، مدیرکلی آموزش فنی و حرفهای استانهای البرز، اردبیل، کرمانشاه و... را در کارنامه دارد.
گفتنی است، پیش از این داوود یاوری از خردادماه سال ۹۳ تاکنون مسئولین مدیرکلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه را عهدهدار بوده است.
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به زودی برگزار میشود.
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