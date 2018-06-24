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۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۳:۳۳

طی حکمی از سوی وزیر تعاون؛

مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه منصوب شد

مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه منصوب شد

کرمانشاه- حسن عزیزی طی حکمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسن عزیزی به‌عنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه منصوب شد .

حسن عزیزی ریاست روابط عمومی استانداری کرمانشاه، مدیرکلی آموزش فنی و حرفه‌ای استانهای البرز، اردبیل، کرمانشاه و... را در کارنامه دارد.

گفتنی است، پیش از این داوود یاوری از خردادماه سال ۹۳ تاکنون مسئولین مدیرکلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه را عهده‌دار بوده است.

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به زودی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4329700

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