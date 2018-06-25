خبرگزاری مهر-گروه استانها: نسرین دانشمند*با فرارسیدن فصل گرما و پایان امتحانات و مدارس خانوادهها در تکاپوی پر کردن ساعات بلند تابستان فرزندان خود هستند و دغدغه آنها این است که در طول این فصل و با اینهمه وقت آزاد فرزندان طی ۳ ماه چه خواهند کرد.
به اعتقاد برخی کارشناسان اوقات فراغت فصل تابستان همان طور که می تواند بستری برای رشد و شکوفایی استعدادهای گوناگون نوجوانان و جوانان به وجود آورد از سویی دیگر میتواند زمینهساز بسیاری از مشکلات اجتماعی و بزه کاری های فردی و اجتماعی باشد؛ بنابراین اگر با آگاهی و دانش با آن روبهرو نشویم و برنامهای سنجیده و منظم برای رویارویی با آن نداشته باشیم، دچار صدمات و ضررهای جبرانناپذیری خواهیم شد.
ورزش از بهترین ابزار پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به شمار میآید
آنچه مسلم است با گسترش دامنه اوقات فراغت باید دستگاهها و نهادهای متولی برای گذران مناسب این ایام به فکر برنامهریزی مناسب ویژه کودکان و جوانان و نوجوانان باشند که در این میان ورزش یکی از بهترین ابزار پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به شمار میآید.
همچنین اهمیت ورزش بهعنوان یکی از موجبات سلامتی جسمی و روحی و نیز افزایش طول عمر بسیار روشن بوده چراکه ازلحاظ جسمانی، منشأ بسیاری از بیماریهای شایع، ممکن است فقر حرکتی و نبود تحرک و ورزش مکفی باشد.
عدم تحرک و بازی موجب سستی میشود
ازلحاظ روحی نیز عدم تحرک و بازی به میزان کافی، موجب سستی و خمودگی شده و شخصیت فرد را متزلزل میکند بنابراین ورزش موجب سلامتی و شادابی مردم جامعه است.
برهمین اساس پرداختن به ورزش یکی از بهترین راههای گذران اوقات فراغت است که نهادهای متولی باید شرایط را بهگونهای برای دختران و پسران رقم بزنند که آنها بتوانند با هزینه کم یا حتی رایگان در سطح ورزشهای همگانی و قهرمانی فعالیت کنند.
از نگاه دیگر ورزش نقش بسیار مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و گسترش آن علاوه بر اینکه جسم را سالم میسازد جامعه سالم را نیز به بار میآورد؛ اما آنچه مشهود است اینکه این مسئله در میان جوانان تا حدودی کمرنگ شده و دیگر همچون سابق همت از جا بلند شدن و تحرک را ندارند که باید حتماً در این زمینه فرهنگسازی شود، چرا که این مسئله کمکاری خانوادهها را در مسائل تربیتی نشان میدهد و نمیتوان آن را تنها به گردن جوانان انداخت.
بیشتر اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در فضای مجازی میگذرد
البته بررسی های بیشتر نشان دهنده آن است که متأسفانه امروزه بیشتر اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در فضای مجازی میگذرد.
فضای مجازی دارای محاسن و معایبی است که در جای خود باید موردبحث قرار بگیرد، اما آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد اینکه اکنون این پدیده به حدی در زندگیها شیوع پیداکرده است که جوانان نیز بهشدت درگیر آن شدهاند.
پرهیز از موازی کاری در اجرای برنامههای اوقات فراغت
گذشته از آنچه عنوان شد ضروری است که دستگاههای مختلف باید در این زمینه ورود پیدا کنند تا بتوانند بهخوبی اوقات فراغت را برای جوانان و نوجوان غنیسازی کنند که در این زمینه در استانهمدان نیازمند دستبهدست دادن همه دستگاه به دور از موازی کاری در این امر مهم هستیم.
یک مادر همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه به غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان اظهار داشت: دغدغه تمام پدر و مادرها با آغاز فصل تابستان و سه ماه تعطیلی فرزندان؛ چگونه پر کردن زمان فراغت فرزندان است.
مژگان پورامینی افزود: پر کردن مناسب اوقات فراغت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود و با توجه به ناهنجاریهای اجتماعی ازجمله اعتیاد و سایر مسائلی که وجود دارد خانوادهها باید نگاه ویژه به بحث اوقات فراغت فرزندان خود داشته باشد.
مسئولان بستر غنیسازی اوقات فراغت را بیشازپیش فراهم کنند
این مادر همدانی بابیان اینکه باید مسئولان بستر غنیسازی اوقات فراغت را بیشازپیش فراهم کنند، بیان کرد: همدان یکی از جوانترین استان های کشور بوده و باید مسئولان نگاه ویژهای به امر غنیسازی اوقات نوجوانان و جوانان داشته باشند و بستر لازم را بهخوبی به ویژه در عرصه ورزش فراهم کنند.
پورامینی عنوان کرد: نهتنها دستگاه ورزش بلکه باید همه دستگاههای استان در زمینه اوقات فراغت ورود پیدا کنند چون این موضوع بسیار حساس بوده و نیازمند توجه و حمایت همه دستگاهها و مسئولان ارشد استان از استاندار و نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی است.
وی بابیان اینکه مشکلات اقتصادی در این زمینه به خانوادهها فشار آورده است، گفت: مشکلات اقتصادی باعث شده ورزش از سبد خانوادهها بهنوعی حذف شود و باید در این زمینه مسئولان حداقل هزینههای باشگاهها و مدارس تابستانی را کاهش دهند.
این مادر همدانی عنوان کرد: ورزش باید بهنوعی همگانی باشد و رایگان در اختیار عموم قرار بگیرد و شهریه کلاسها باید حداقلها در نظر گرفته شود.
در همین مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان به عنوان متولی پرکردن اوقات فراغت جامعه هدف با برنامه های ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزی برای غنیسازی اوقات فراغت در استانهمدان اظهار داشت: در ستاد غنیسازی اوقات فراغت نامهای به دستگاههای استان همدان ارسال شده که نمایندگان خود را به ما معرفی کنند.
رسول منعم بابیان اینکه در پایان تابستان عملکرد دستگاههای استان همدان را در قالب ۳ بحث فرهنگی، اجتماعی و ورزشی پایش و راستی آزمایی میکنیم، گفت: دستگاههای برتر در زمینه غنیسازی اوقات فراغت تقدیر خواهند شد.
باید تا حد امکان از موازی کاری دستگاهها در زمینه غنیسازی اوقات فراغت جلوگیری کنیم تا بهترین خروجی را در پایان تابستان داشته باشیم منعم افزود: هدف در این زمینه این است که تا حد امکان از موازی کاری دستگاهها در زمینه غنیسازی اوقات فراغت جلوگیری کنیم تا بهترین خروجی را در پایان تابستان داشته باشیم.
وی بابیان اینکه مدارس تابستانی هیئتهای ورزشی استان همدان فعالشدهاند، گفت: در بحث ورزش یکی از رسالتهای اصلی هیئتهای ورزشی استان همدان پر کردن اوقات فراغت و بهرهمندی از این شرایط ویژه برای توسعه پایهای رشتهها است.
منعم عنوان کرد: هیئتهای ورزشی هم میتوانند در پر کردن اوقات فراغت خانوادهها و کودکان ورود کنند و هم در استعدادیابی و آیندهنگری که برای رشته خود دارند فعال باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به تفاوت کار دستگاههای استان همدان در اوقات فراغت و هیئتهای ورزشی بیان کرد: کار هیئتهای ورزشی با بسیاری از دستگاهها متفاوت است به طوری که هیئتهای ورزشی دورههای تخصصی اوقات فراغت را سپری کرده و به روز هستند و آنچه که فدراسیونها به مربیان هیئتها آموزش میدهد مطابق با استانداردهای جهانی است.
هیئتهای ورزشی از دل کلاسهای تابستانی خود کار استعدادیابی را نیز انجام میدهند و افراد مستعد را بعد از پایان تابستان حفظ میکنند وی عنوان کرد: هیئتهای ورزشی از دل کلاسهای تابستانی خود کار استعدادیابی را نیز انجام میدهند و افراد مستعد را بعد از پایان تابستان حفظ میکنند که در زمینه قهرمانی پروری و آینده سازی ورزش استان نیز فعال باشند.
منعم با اشاره به عملکرد دستگاه ورزش در زمینه غنیسازی اوقات فراغت در تابستان سال گذشته گفت: سال گذشته ۱۷۶ هیئت ورزشی در بخش بانوان و ۲۵۷ هیئت ورزشی در بخش آقایان در استان همدان فعال بودند و تعداد ۶۶۴ کلاس برای بانوان و یک هزار و ۷۷۶ کلاس در بخش آقایان فعالیت داشتند.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: در این کلاسها ۲۳ هزار نفر در بخش بانوان و ۴۰ هزار و ۷۷۶ نفر در بخش آقایان حضوری فعال داشتند.
وی با اشاره به مربیان فعال در کلاسهای تابستان گذشته بیان کرد: ۷۱۱ نفر مربی بانوان و ۹۲۲ نفر مربی آقایان در ۴۷۷ مکان برای بانوان و ۵۵۲ مکان برای آقایان اقدام به مربیگری کردند.
غنیسازی هرچه بهتر اوقات فراغت جامعه هدف
منعم یادآور شد: امسال نیز در تابستان ۹۷ هدف دستگاه ورزش استانهمدان عبور از این آمارها و غنیسازی هرچه بهتر اوقات فراغت نوجوانان و جوانان است.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان بابیان اینکه شهریههای باشگاه های ورزشی مناسب با حال مردم خواهد بود، گفت: کمیته نرخگذاری در استان فعال است و از ابتدای هرسال این کمیته تشکیل میشود و نرخ کلاسها را بر اساس خدماتی که هیئتها و پایگاهها ارائه میدهند تعیین میکنند.
وی افزود: در زمینه تلاش میشود تا حداقل قیمتها و مناسب رفاه و حال مردم نرخگذاری شود.
منعم در پاسخ به خبرنگار ورزشی مهر درباره نظارت بر نحوه اداره باشگاهها و مربیان حاضر با توجه به حساسیتهایی که درباره کودکان وجود دارد، بیان کرد: خیال خانوادهها کاملاً آسوده باشد که امسال با طرح و برنامهریزی و سرکشی به باشگاه ها نظارت بسیار دقیقی بر نحوه اداره کلاسهای تابستانی تحت پوشش اداره کل ورزش و جوانان خواهیم داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: همچنین به هیئتهای ورزشی هم الزام کردهایم که در انتخاب مربیان این کلاسها فیلترهای لازم را انجام دهند و بر نحوه اداره کلاسها توسط مربیان نظارت کامل نیز داشته باشند و کلاسها را به حال خود رها نکنند.
تابستان فرصت طلایی هیئتهای ورزشی در امر استعدادیابی
وی بابیان اینکه تابستان فرصت طلایی هیئتهای ورزشی در امر استعدادیابی خواهد بود، گفت: هدف هیئتهای ورزشی علاوه بر همگانی کردن ورزش و غنیسازی اوقات فراغت قهرمانپروری و آینده سازی نیز است و تابستان بهترین فرصت برای جذب افراد مستعد و شناسایی آنها محسوب می شود.
منعم افزود: مربیان استعدادیاب هیئتهای ورزشی باید کلاسهای تابستانی را زیر نظر داشته باشند تا این کلاسها خروجی خوبی برای ورزش استان و هیئتهای ورزشی داشته باشد.
اما گذشته از دستگاه ورزش و جوانان در استان همدان سایر دستگاه ها نیز به نوعی در تلاش برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان هستند تا جایی که سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان نیز خود را در این زمینه مسئول دانسته و امسال برای پرکردن اوقات فراغت قشر هدف برنامه ریزی داشته است.
تشکیل ۲۸ پایگاه هسته فرهنگی در شورای های فرهنگی محلات
در همین خصوص دبیر اجرایی اوقات فراغت تبلیغات اسلامی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: غنی سازی اوقات فراغت تابستانی با ۲۸ پایگاه هسته های فرهنگی در شورای های فرهنگی محلات و ۱۰ پایگاه فرهنگی مردمی در سطح شهرها و ۴۹ بوستان معرفت در شوری فرهنگی روستا و ۲۵ پایگاه مردمی در روستاهای پر جمعیت استان برنامه ریزی شده است.
محمدرضا امیر کهریزی بابیان اینکه پیش بینی میشود یک هزار و ۴۵۰ نفر در هسته های فرهنگی و ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در بوستانهای معرفت حضور داشته باشند، گفت: این پایگاهها با برنامه ریزی صورت گرفته از دوم تیرماه تا ۱۸ مردادماه در استان به فعالیت می پردازند.
وی بابیان اینکه در مجموع ۱۰۲ نفر از روحانیان مستقر و اعزامی از قم به عنوان مبلغ و مربی در این پایگاهها فعال هستند، گفت: هسته های فرهنگی در مساجد و پایگاههای شورای فرهنگی شهرها به جوانان در برطرف نمودن شبهات اعم از اعتقادی، سیاسی، فضاهای مجازی، آسیب های اجتماعی کمک می کنند.
تقویت بنیان فکری جوانان
کهریزی گفت: روحانیون همچنین با برگزاری جلسات مستمر در هفته به تقویت بنیان فکری جوانان میپردازد و بوستانهای معرفت در فضاهای فرهنگی روستاهای پر جمعیت با ایجاد فضاهای شاد و مفرح به تربیت اسلامی کودکان و نوجوانان میپردازد.
باتمام این تفاسیر انچه مسلم است اینکه مسئله غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوان امری بسیار مهم است که باید توسط همه مسئولان و همه دستگاهها جدی گرفته شود و محدود به یک مسئول و دستگاه نباشد تا خروجی کار به بهترین نحو باشد.
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