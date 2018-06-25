هیچ نهادی با حضور خانواده ها در استادیوم آزادی مخالفت نکرد

محمدمهدی تندگویان در حاشیه همایش مسئولان امور جوانان سراسر کشور در جمع خبرنگاران با بیان این که ورزش ارزان ترین وآسان ترین روش برای افزایش نشاط اجتماعی است، افزود: ورزش جزو کمترین آزادی های مشروع هر جامعه محسوب می شود که منجر به همدلی، وفاق در جامعه می شود.

وی با اشاره به حضور زنان و خانواده ها در استادیوم آزادی در بازی فوتبال ایران با اسپانیا افزود: این اتفاق بازتاب خوبی داشت و سبب افزایش آرامش روانی است.

معاون وزیر ورزش و جوانان با تایید این که حتما کاستی های در پخش فوتبال وجود داشت، گفت: این اتفاق آزمایشی بود و باید برای برگزاری بهتر آن در آینده کاستی ها را رفع کنیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان این که امیدواریم ورود زنان به استادیوم شروع خوبی برای آزادی های مشروع در جامعه ما باشد، اضافه کرد: در حوزه های دیگر همچون فرهنگی، هنری باید به آزادی و نشاط اجتماعی اهمیت بدهیم.

تندگویان با تاکید بر اهمیت وحدت نظر مسئولان در موضوع نشاط اجتماعی، افزود: وقتی جایی از یک وزارتخانه مجوز می گیرد نباید یک نهاد دیگر آن را لغو کند.

تندگویان گفت: دیروز در جلسه شورای اجتماعی کشور که شرکت کردم، نهادی اعتراض نکرد و به نظر می رسد امروز مردم با حمایت و هماهنگی در استادیوم حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: تا کنون نیز زنان امکان حضور و تماشای بازی های والیبال و بسکتبال را داشتند.

وی گفت: این موارد گام های اولیه است که البته با مناسب سازی ها شأن حضور زنان باید لحاظ شود.