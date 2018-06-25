کاهش سن مصرف موادمخدر زنگ خطری برای جامعه و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته مبارزه با موادمخدر که در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: موادمخدر، مبارزه و پیشگیری با این معضل اجتماعی یکی از موضوعات مهم در جهان است.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام مقدس اسلامی از این حربه برای ضریه زدن به ایران استفاده می کنند، افزود: آنها به دنبال درگیر کردن نسل جوان و پویای جامعه و ضربه زدن به سرمایه های درونی ایران برای جلوگیری از توسعه و پیشرفت این کشور هستند.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به رشد فزاینده تولید، توزیع و مصرف موادمخدر طی سال های گذشته در کشورهای همسایه ایران، گفت: میزان تولید موادمخدر در افغانستان در سال ۲۰۰۱ حدود ۱۸۵ تُن بوده که این میزان در حال حاضر به ۹ هزار تُن رسیده است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی فراوانی برای ترانزیت و ورود این مواد از مرز افغانستان به داخل ایران از سوی سوداگران موادمخدر شده است، خاطرنشان کرد: جامعه هدف دشمنان جوانان نظام هستند.

فتح اللهی با بیان اینکه ایران در خط مقدم مبارزه با موادمخدر در جهان قرار دارد، یادآورشد: اقدامات زیادی برای مبارزه و پیشگیری از موادمخدر در سطح کشور صورت گرفته و در این زمینه شهدای بسیاری نیز تقدیم شده است.

لزوم تقویت باورهای دینی و اعتقادی در میان جوانان

فرماندار صومعه سرا با تأکید برلزوم برنامه ریزی ویژه برای عدم گرایش جوانان به این بلای خانمان سوز، افزود: ارزان بودن قیمت مواد، تولید انواع مخدرهای صنعتی تنها برای رسیدن به اهداف شوم تولیدکنندگان است.

وی با بیان اینکه باید تأثیرات مخرب مصرف موادمخدر برجامعه، خانواده، جوانان، حوزه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بررسی شود، گفت: ریشه بسیاری از ناهنجاری اجتماعی در اعتیاد نهفته است.

فتح اللهی به کاهش سن مصرف موادمخدر در کشور اشاره کرد و آن را زنگ خطر برای جامعه و مسئولان برشمرد و ادامه داد: مسئولان باید با استفاده از راهکارها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مناسب گرایش جوانان به سمت موادمخدر را کاهش دهند.

وی نبود اعتقاد قلبی قوی و گرایش دینی در میان مصرف کنندگان موادمخدر را یکی از عوامل گرایش به استفاده از مواد برشمرد و افزود: تقویت باورهای دینی و اعتقادی در میان نسل جوان جامعه در مبارزه با این معضل بسیار مهم است.

فرماندار صومعه سرا بیکاری را یکی دیگر از عوامل گرایش جوانان به مصرف موادمخدر عنوان و خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال می تواند نقش موثری در کاهش این معضل اجتماعی داشته باشد.

به گفته این مسئول داشتن نگاه فرهنگی به معضلات اجتماعی بیش از نگاه برخوردی در سطح جامعه تأثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه عدم آگاهی از آثار و نتایج مصرف موادمخدر دلیل دیگری برای گرایش به مصرف مواد است، افزود: اصحاب رسانه در زمینه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه نقش مهمی دارند.