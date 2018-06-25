به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان بعدازظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان اظهار داشت: در مقطع فعلی و مشکلاتی که بر کشور حادثشده همدلی، وحدت و تلاش برای رفع مشکلات و رفتن به سمت تولید و اشتغال وظیفه همه است.
وی با بیان اینکه خداوند عنایت ویژهای به این کشور کرده و کشور ما دارای ظرفیتهای متنوع و مختلفی است، افزود: کرمان استانی معدنی است، اعم از سنگآهن که بهطور وسیع وجود دارد و در دولت یازدهم و دوازدهم پروژههای متعدد با همت سرمایهگذاران افتتاح شد و اینها مسیر صحیح و درست اقتصاد مقاومتی است که از امکانات خدایی و برای منافع بشر استفاده میشود.
افزایش ظرفیت کنسانتره مس در کشور
کرباسیان با اشاره به افتتاح چندین پروژه در حوزه مس در سال گذشته، تصریح کرد: قول دادهشده پروژه کارخانه اسید سرچشمه با سرمایهگذاری ۱۹۰ میلیون دلار نیمه دوم امسال افتتاح شود.
وی تصریح کرد: کارخانه اسید خاتونآباد هم در منطقه دیگری امسال فراهم میشود که در این زمینه نیز مس حدود ۱۵۰ میلیون دلار در آن منطقه سرمایهگذاری کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش ظرفیت کنسانتره مس در کشور با افتتاح طرحهای جدید خبر داد و گفت: پروژههای عظیم مس در کشور داریم که با بهرهبرداری از آنها حدود ۵۰۰ هزار تن به ظرفیت کنسانتره مس اضافه میشود که همه آن در استان کرمان است.
کرباسیان ادامه داد: در غرب استان کرمان پروژه عمده و وسیع تیتانیوم را در کهنوج داریم که ۱۳۰ هزار تن کنسانتره و ۷۰ هزار تن سرباره تولید میکند و اینها نشان میدهد کرمان استان زرخیزی است و باید کمک کنیم اینها به توسعه و اشتغال بیانجامد.
استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور را مغفول مانده
کرباسیان با بیان اینکه از بدو پیروزی انقلاب که مردم شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دادند برای کشورمان مشکلاتی بوده است، یادآور شد: در دنیا در بین کشورهای درحالتوسعه، کشور دومی سراغ ندارم که استقلال سیاسی کشور ما را داشته باشد حتی کره شمالی هم وابستگیاش به چین و روسیه را نمیتوانیم فراموش کنیم.
وی بیان کرد: مردم کشور ما با تمام سختیها و گرفتاریها پای استقلال خود ایستادهاند و در حوزه تحریمها کشور ما به نحوی است که اگرچه صنعتگران ما از مشکلات گلهمندند اما نشان میدهد کشور به سمت صنعتیشدن پیش میرود و در این مسیر هرچند وقت یکبار دچار یک چالش میشویم.
وی ابراز داشت: بدیهی است این روزها چالش بیشتری داریم و با مردم باید صادقانه صحبت کنیم، اینکه بعضی شعار میدهند که هیچ طور نمیشود، نیست در این روزها بعضی تصمیمات که گرفتهشده تصمیمات بلندمدت نیست و از یک ماه گذشته به این طرف در حال اصلاح است و امیدواریم تصمیمات امروز و جدید دولت در خصوص ارز بحران را کاهش دهد و آرامش به صنعتگران بازگردد.
معاون وزیر صنعت تأکید کرد: جدا از همدلی همه ما، باید بپذیریم در بحران اخیر خیلی نباید روی اروپا حتی روسیه و چین حساب کنیم چون آنها منافع ملی و سیستم بانکی خود را میبینند و نشان میدهد، نمیتوانند بهراحتی از چرخه سیستم بانکی بینالمللی که فرماندهی آن در دست آمریکاست خارج شوند.
وی استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور را مغفول مانده برشمرد و اظهار کرد: همدلی و وحدت درون و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور موردی است که طی ۳۰ سال گذشته مغفول مانده و باید از ظرفیت مالی وسیعی که دارند استفاده کنیم.
بعضی تصمیمات ارزی با تأخیر گرفته میشود
کرباسیان بیان داشت: بعضی تصمیمات ما با تأخیر انجام میشود در مورد ارز هم اگر این تصمیمی که الآن گرفتیم دو ماه قبل گرفته بودیم بهتر بود.
وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به سران قوا مبنی بر تشکیل مکرر و مداوم جلسات، گفت: تاکنون دو جلسه برگزارشده و امیدوارم جلسه بعدی در رابطه با پشتیبانی از تولید باشد و مردم نتایج آن را ببینند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مباحث مطرحشده در جلسه تصریح کرد: مساله پساب یکی از امتیازاتی است که این روزها با وجود کمآبی میتواند کمککننده باشد. رفتن به سمت صنعتی شدن آب نیاز دارد و یکی از راههای تأمین آب استفاده از پساب است و بخش صنعت هم باید حداکثر صرفهجویی در بخش انرژی را داشته باشد.
کرباسیان اضافه کرد: یک واحد تولیدی هر جا که هست باید به محیط اطرافش نیز توجه کند، شرکت مس در سطح کشور مسئولیت اجتماعی خود را بهطور خوبی انجام داده اما در مورد رفسنجان باید بودجهای که تصویب میشود شفاف اعلام شود.
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