سمپاشی ۱۲۸ هزار مترمربع جایگاه دام در جوانرود

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، احمد امیری با بیان اینکه سمپاشی به منظور مبارزه با انگل های خارجی که مخزن و عامل انتقال تب خونریزی دهنده کریمه کنگو است همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: همچنین در این راستا از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ هزار راس دام کوچک و چهار هزار و ۳۰۰ راس دام بزرگ نیز سمپاشی شده است.

وی به برگزاری نشست هماهنگی و پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو در فرمانداری جوانرود به ریاست معاون فرماندار نیز اشاره کرد و گفت: در این جلسه که با حضور ادارات مرتبط برگزار شد بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها در راستای پیشگیری از بروز این بیماری با دامپزشکی تاکید شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جوانرود به تصویب هفت بند مصوبه در این جلسه نیز اشاره کرد و افزود: در این جلسه مقرر گردید که شهرداری در اسرع وقت نسبت به احداث سالن پیش سرد کشتارگاه دام و همچنین تعمیر و تجهیز خودرو حمل کشتارگاه و یا خرید خودرو حمل گوشت اقدام نماید.

امیری گفت: همچنین مقرر شد که بخشداران مرکزی و کلاشی دستور لازم در خصوص در اختیار گذاشتن تانکر و موتور سمپاشی در راستای سمپاشی دام و جایگاه دام از طریق دهیاران همکاری لازم را با دامپزشکی شهرستان به عمل آورند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جوانرود در ادامه در تشریح مصوبات این جلسه گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد که جهاد کشاورزی نیز در خصوص سمپاشی جایگاه های نگهداری دام با دامپزشکی همکاری کند.

امیری افزود: برخورد نیروی انتظامی با قاچاق دام و ادامه فعالیت اکیپ های مبارزه با کشتار غیرمجاز دام با همکاری ادارات ذیربط به روال سابق از دیگر مصوبات این جلسه بود.

او گفت: همچنین مقرر شد بخشداران مرکزی و کلاشی، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت از جمعیت هدف خود شامل دهیاران، شوراها و دامداران و عرضه کنندگان فراورده های خام دامی جهت برگزاری کلاس آموزشی تب کریمه کنگو با دامپزشکی هماهنگی کنند، همچنین مقرر شد هلال احمر برگزاری کلاس آموزشی تب کریمه کنگو را بر عهده بگیرد.

بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از مهمترین بیماری های قابل انتقال از دام به انسان است و در حالیکه بر روی دام هیچ علایم و اثری ندارد اما بیشترین تاثیر را بر انسان می گذارد.

گفتنی است، عامل انتقال این بیماری، کنه است که با گزش حیوانات وحشی، دام های اهلی و حتی انسان این بیماری را منتقل می کند در حالی که این بیماری تلفات و یا علائم خاصی در دام ایجاد نمی کند. راه انتقال این بیماری از طریق گزش کنه است که تب ناگهانی، بدن درد، کوفتگی، ضعف، سردرد، درد شدید عضلات، بی اشتهایی، استفراغ ، گلودرد، دل درد، تغییرات خلقی مانند بی قراری و افسردگی از علایم آن در انسان است و علایم خونریزی از روز سوم تا ششم شروع می شود.