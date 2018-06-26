به گزارش خبرنگار مهر، ماریا دوتسنکو ظهر امروز سه شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس و اسناد سازمان ملل و ایران با اشاره به اینکه بسیار خوشحالم که چنین برنامه ای را تدارک دیده اید، اظهار داشت: ایرانیان نقش بسیار مهمی را در همکاری با سازمان ملل متحد داشته است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با همکاری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه برگزار شده است، تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه کمک می کند تا مردم ایران از ارتباط صمیمانه این کشور با سازمان ملل متحد اطلاع پیدا کنند.

رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل در ایران با تاکید بر اینکه ایران از اولین موسسان سازمان ملل متحد بوده است، افزود: ایران از اولین کشورهایی بود که از سازمان اطلاعات سازمان ملل متحد دعوت به عمل آورد تا دفتر نمایندگی در ایران داشته باشد.

دوتسنکو با اشاره به اینکه تصاویر و عکس های به نمایش درآمده در این نمایشگاه نیز نشان دهنده همکاری های بین سازمان ملل متحد و ایران است، افزود: ایران همیشه حامی صلح و امنیت بوده است.