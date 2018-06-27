  1. استانها
  2. لرستان
۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۶

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان:

پلان ثبت جهانی پل‌های تاریخی لرستان در سال ۲۰۲۱ ارائه‌ شده است

پلان ثبت جهانی پل‌های تاریخی لرستان در سال ۲۰۲۱ ارائه‌ شده است

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت: پلان ثبت جهانی پل‌های تاریخی لرستان در سال ۲۰۲۱ ارائه‌ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی ظهر امروز چهارشنبه در شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی لرستان با اشاره به اینکه پلان ثبت جهانی پل های تاریخی لرستان به عنوان اولویت اصلی برای ثبت در سال ۲۰۲۱ ارائه شده است،  اظهار داشت: عملیات مرمت قلعه و بناهای حریم آن نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

وی با اشاره به ریزش بخشی از دیوار باشگاه افسران در محوطه قلعه فلک الافلاک خرم آباد بیان داشت: این بنا که از اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی به جا مانده با زیر بنای ۳۰۰ متر مربع به علت پوسیدگی لوله ها و رطوبت دچار مشکلاتی شد که بلافاصله مرمت کامل آن آغاز شده و در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با تاکید بر اینکه بزودی دفتر فنی این اداره کل با مهندسین متخصص راه اندازی خواهد شد، افزود: کلیات و جزئیات طرح ساماندهی قلعه و بناهای حریم آن در محوطه این اثر ارزشمند توسط دفتر فنی آماده و ارائه خواهد شد تا هرچه سریع تر عملیات اجرایی آن آغاز شود.

کد مطلب 4332680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها