به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی ظهر امروز چهارشنبه در شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی لرستان با اشاره به اینکه پلان ثبت جهانی پل های تاریخی لرستان به عنوان اولویت اصلی برای ثبت در سال ۲۰۲۱ ارائه شده است، اظهار داشت: عملیات مرمت قلعه و بناهای حریم آن نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

وی با اشاره به ریزش بخشی از دیوار باشگاه افسران در محوطه قلعه فلک الافلاک خرم آباد بیان داشت: این بنا که از اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی به جا مانده با زیر بنای ۳۰۰ متر مربع به علت پوسیدگی لوله ها و رطوبت دچار مشکلاتی شد که بلافاصله مرمت کامل آن آغاز شده و در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با تاکید بر اینکه بزودی دفتر فنی این اداره کل با مهندسین متخصص راه اندازی خواهد شد، افزود: کلیات و جزئیات طرح ساماندهی قلعه و بناهای حریم آن در محوطه این اثر ارزشمند توسط دفتر فنی آماده و ارائه خواهد شد تا هرچه سریع تر عملیات اجرایی آن آغاز شود.