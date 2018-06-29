مسدود بودن محور صالح آباد در استان ایلام

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به افزایش حجم سفرها در روزهای پایانی هفته در محورهای برون شهری رانندگان وسایل نقلیه می بایست با احتیاط بیشتر و توجه به هشدارهای پلیسی رانندگی کنند.

وی بیان داشت: با توجه به مسدود بودن محور صالح آباد به دلیل عملیات راهسازی و در نظر گرفتن مسیرهای جایگزین(محور ماربره و ملکشاهی)جهت تردد وسایل نقلیه، از آنجایی که این محورها دارای عرض کم و پیچ های پی در پی بوده رانندگان می بابیست صبر و حوصله بیشتری به خرج دهند و زمان بیشتری را برای سفرهای خود در این محورها به منظور پیشگیری از تصادفات درنظر بگیرند.

وی در پایان گفت :با توجه به شروع سفرهای تابستانی و افزایش چشمگیر تردد وسایل نقلیه در محورهای برون شهری، رانندگان محترم با پرهیز از هرگونه عجله و شتاب بی مورد و توجه به توصیه های پلیسی جهت پیشگیری از وقوع تصادفات دلخراش رانندگی کنند.