راهکار دو فوریتی دولت و مجلس برای برون رفت از مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جلسه غیر علنی مجلس در هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور برای بررسی مشکلات اقتصادی کشور و پس از آن جلسه غیرعلنی رئیس مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان در این خصوص احمد امیرآبادی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیته ای برای برون رفت از مشکلات اقتصادی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گفته نماینده قم، اسدالله عباسی از هیات رئیسه مجلس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی اعضای این کارگروه را تشکیل می دهند.

امیر آبادی امروز در صفحه شخصی خود نوشت: اولین جلسه کمیسیون برون رفت از مشکلات اقتصادی با حضور نمایندگان دولت و مجلس امروز برگزار خواهد شد.

به گفته وی نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه، باقری معاون وزیر اقتصاد و تقوی نژاد از مسئولان سازمان امور مالیاتی در این نشست حضور خواهند یافت.

علاوه بر این روسای کمیسیون های اقتصاد، برنامه و بودجه، حمایت از تولید ملی، صنایع و معادن، انرژی، کشاورزی و همچنین روسای فراکسیون های امید و نمایندگان ولایی و رئیس مرکز پژوهش ها در این جلسه حضور یافتند.

وی هدف از تشکیل این کمیته را کمک به دولت برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و حل مشکلات مردم عنوان کرده است.

در پایان این جلسه نیز با انتشار متن دیگری در صفحه شخصی خود نوشت: مقرر شد دولت لایحه دو فوریتی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی به مجلس ارائه کند در صورت عدم ارائه این لایحه نمایندگان خود طرح دو فوریتی برای این موضوع ارائه خواهند کرد.

علاوه بر این علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار توئیتی نوشت: نسخه برون رفت از نوسانات اقتصادی اخیر و ثبات ارزی و قیمت ها، با تدبیر مجلس در صحن تصمیم گیری می شود. اجماعی در کمیسیون های ذیربط و فراکسیون های سیاسی شکل گرفته است.

وی همچنین در توئیت دیگری اعلام کرد با طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس راهکارهای برون رفت از نوسانات بازار و اقتصاد را با توافقی فراگیر طی مصوبه ای با ضمانت اجرایی ویژه، پیش وی دولت قرار خواهند داد.

قرار است یکشنبه هفته جاری رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت برای بررسی مشکلات اقتصادی و ارائه راهکارهای برون رفت از این مشکلات در مجلس حضور یابند.

پیش از این حمید رضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه از تشکیل کمیته ای مشترک از اعضای فراکسیون های امید و ولایی برای تهییه طرح اقتصاد و معیشت خبر داده بود.