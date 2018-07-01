محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی اظهارداشت: باید آرایش جنگ اقتصادی در کشور بگیریم. خوشبختانه آقای رئیس جمهور بعد از تاخیر چند ساله، شرایط جنگ اقتصادی را تبیین کردند. کابینه را نیز فراخواندند، اگرچه این اقدام با تاخیر انجام شد اما از آن استقبال می کنیم. امیدواریم این نگاه و رویکرد در بدنه بنشیند و ارکان کارشناسی قوه مجریه نیز در فضای حل مشکلات قرار بگیرند.

عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا روز گذشته تشکیل جلسه داد و بسته پیشنهادی دولت در خصوص محورهایی مثل اصلاح قانون بودجه ارائه شد و سناریوهای بودجه برای پایان سال ۹۷ و ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم در بازه زمانی چندین ماهه که فشار تحریم ها افزایش می یابد با برنامه ریزی دقیق بر مشکلات فائق بیاییم. معتقدیم اگر دولت با همین فراخوانی که آقای رئیس جمهور گفتند پای کار بیاید و با توجه به فضای همکاری در مجلس و قوه قضائیه و تشکیل شورای هماهنگی قوا و همراهی مردم با کمترین هزینه در این جنگ نابرابر اقتصادی به فضل الهی پیروز خواهیم شد.