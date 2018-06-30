به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه، کیومرث رحمتی پور اظهار داشت: ۶۷۱ میلیون تومان از کمک‌های موردی پرداخت شده به مددجویان کرمانشاهی در سال ۹۶ از محل درآمدها و صدقات مردمی تامین شده است.

وی با بیان اینکه یک میلیارد و ۳۷۶ میلیارد تومان کمک ویژه موردی در سال ۹۶ به مددجویان کرمانشاهی پرداخت شده است، افزود: حدود ۸ هزار نیازمند مددجو و غیر تحت حمایت در سال گذشته از کمک‌های موردی این نهاد بهره‌مند شده‌اند.

معاون حمایت وسلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه بیان داشت: کمک های موردی به صورت بلاعوض و به منظور تامین مایحتاج اولیه زندگی، هزینه های درمان، تحصیل، مسکن، ازدواج، خرید لوازم ضروری منزل و پرداخت بدهی و معوقات بانکی نیازمندان پرداخت شده است.

وی با اشاره به رسالت این نهاد در توانمندسازی خانوارهای نیازمند، تصریح کرد: ۱۰۹ فقره از کمک‌های موردی پرداختی در سال گذشته هم به خودکفایی و توانمندسازی نیازمندان و مددجویان تحت حمایت اختصاص پیدا کرده است.