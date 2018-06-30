هادی عقیلی مدافع سالهای نه چندان دور تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، به ارزیابی عملکرد ایران در جام جهانی روسیه پرداخت و تاکید کرد که بزرگترین شاخصه تیم ملی حمایت فدراسیون فوتبال از کارلوس کی روش و غالب شدن افکار این سرمربی بوده است.

وی که خودش زمانی از تیم ملی خداحافظی کرد و کارلوس کی روش دیگر او را به تیمش دعوت نکرد، توصیه ای را نسبت به تصمیم سردار آزمون و رضا قوچان نژاد دو مهاجم تیم ملی ایران برای خداحافظی از تیم ملی داشت. عقیلی همچنین تاکید کرد که باید اجازه بدهیم کی روش و برانکو هرچه می خواهند بگویند تا زودتر این ماجرا تمام شود.

مشروح این گفتگو در ذیل می آید:

* خبرگزاری مهر - آقای عقیلی! پیش بینی شما قبل از جام جهانی با آنچه که در طول این مسابقات رخ داد چقدر با هم تفاوت داشت؟

- هادی عقیلی: اگر به مصاحبه های گذشته من برگردید متوجه می شوید تنها کسی بودم که پیش بینی ام از نتایج تیم ملی درست در آمد. من با روش تیم ملی و افکار کی روش در طول یکسال و خرده ای حضورم در این تیم آشنا بودم. این تیم ملی با کی روش آنقدر به بلوغ تاکتیکی رسیده است که هر بازیکنی درونش قرار بگیرد، خوب بازی می کند.

* بازی با مراکش، اسپانیا و پرتغال را چطور دیدید؟

- بازی اول با مراکش خیلی دشوار بود. ایران در این مسابقه استرس زیادی داشت ولی بعد از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به خودش آمد. بازیکنان تیم ملی بعد از ۱۵ دقیقه متوجه شدند غولی که از مراکش ساخته شده است، آنقدرها هم بزرگ نیست و می توانیم راحت به این تیم حمله کنیم. در بازی اول نتیجه خوب بود ولی شکل بازی خیلی خوب نبود آنهم شاید به این خاطر بود که از مراکش غول ساخته بودیم.

مقابل اسپانیا و پرتغال بهتر بازی کردیم. در کل نتایج تیم ملی خوب بود و جای خوشحالی دارد. اگر بخواهیم نگاه تخصصی تری به تیم ملی داشته باشیم می توان گفت این تیم از نظر آمادگی جسمانی تا دقایق پایانی هر سه مسابقه از حریفانش جلوتر بود. در هیچ جام جهانی دیگری این سطح از آمادگی جسمانی را ندیده بودیم. در هر دوره از جام جهانی، بدن ملی پوشان به تدریج از بازی اول تا سوم تحلیل می رفت و دوندگی کاهش می یافت ولی این دوره اینطور نبود و آمادگی بازیکنان مثال زدنی بود.

* نکته دیگری از تیم ملی بود که نظر شما را جلب کرده باشد؟

- از نظر مدیریتی می توان گفت فدراسیون فوتبال محکم پشت کی روش در هر زمانی ایستاد؛ حتی زمانی که کی روش علیه فدراسیون هم انتقاد می کرد. در واقع فدراسیون این اطمینان خاطر را به کی روش داد و او هم توانست با خیال راحت تیمی را که می خواست، بسازد. این بزرگترین شاخصه ای است که سرمربی تیم ملی افکارش را غالب کرد. ضمن اینکه شاید در تورنمنت های قبل، مربیان گذشته تیم ملی می گفتند می رویم و فوتبال ایرانی بازی می کنیم؛ فوتبال ایرانی پر از احساس و هیجان است. ولی این دوره احساس و هیجان از تیم ملی گرفته شده بود و تیم ملی منطقی بازی می کرد.

* شما خودتان سابقه خداحافظی از تیم ملی را دارید و کی روش هیچ موقع بعد از این تصمیم شما را دعوت نکرد. الان این وضعیت برای سردار آزمون و رضا قوچان نژاد پیش آمده است. آیا به عنوان کسی که این وضعیت را تجربه کرده اید، توصیه ای برای سردار و قوچان نژاد دارید؟

- اول اینکه می خواهم به این موضوع پرداخته نشود. مطمئنا فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی به آن رسیدگی و درون تیم آنرا حل می کنند. باید مراقب فضای مجازی باشیم. بعضی از هواداران این سابقه را دارند که در گذشته به صفحات مجازی بازیکنان تیم مقابل حمله می کردند و بی احترامی صورت می گرفت. بازیکنان ایران که خودشان زبان فارسی می دانند و شنیدن و خواندن یکسری مطالب واقعا ناخوشایند است. امیدوارم این بازیکنان هم از تصمیم خودشان برگردند چون پشیمان می شوند.

* بیشتر توضیح می دهید؟

- اگر بازیکنی این توانایی را دارد که بازی کند و به میدان برود، باید همین کار را بکند. به دست آوردن یکسری جایگاه ها راحت نیست که راحت از دست برود. البته کسی نمی تواند خودش را جای این بازیکنان بگذارد. اول از همه نباید آنها را قضاوت کنیم و سپس بی احترامی نداشته باشیم. بهتر است این وضعیت را به فدراسیون و سرمربی تیم ملی بسپاریم تا در آرامش به آن رسیدگی کنند.

* به نظر می رسد این تصمیم نتیجه فضای هیجانی بعد از جام جهانی گرفته شده است.

- مشخص است در طول جام جهانی هم یکسری اتفاقات افتاده که ما از آن خبر نداشتیم ولی همانطور که گفتم باید اجازه بدهیم در آرامش این موضوع حل شود.

* یکی از نتایج این جام جهانی، تمدید قرارداد کارلوس کی روش بود.

- مشخص است که کی روش باید خودش تیم ملی را در جام ملتها هدایت کند. بهترین تصمیم، تمدید قرارداد کی روش بود. او تیمش را شکل داده و زمان زیادی هم تا جام ملتها باقی نمانده است.

* آیا اگر شما در فوتبال ایران تصمیم گیرنده بودید قرارداد کی روش را برای چهار سال آینده تمدید می کردید؟

- این یک بحث مدیریتی است و من نمی توانم درباره آن صحبت کنم. به صورت کلی تیم ملی چند سال با کی روش موفق عمل کرده است. حدود ۶ ماه تا جام ملتها باقی مانده است و با فشردگی لیگ، زمان زیادی برای آماده سازی تیم ملی وجود ندارد. برای همین باید کی روش تا جام ملتها سرمربی بماند. درباره آینده دورتر نمی توانم نظری بدهم.

* دعوای کارلوس کی روش با برانکو ایوانکوویچ هم بلافاصله بعد از اتمام کار تیم ملی در روسیه شروع شد. پیامدهای منفی این دعوای رسانه ای برای فوتبال ایران چیست؟

- در کنار تمام قشنگی ها، خنده ها و گریه های فوتبال، این اتفاقات هم هست. این درگیری ها بویژه برای اهالی رسانه نباید عجیب و غریب باشد چرا که در کشورهای دیگر و بین سرمربیان بزرگ هم رخ می دهد. حتی گاهی اوقات شاهد درگیری های فیزیکی هم هستیم. بهتر است واقعیت را بدانیم و این مسائل زودتر تمام شود. اگر در خفا این موارد بماند و مطرح شود بهتر است.

* منظورتان از اینکه می گویید این مسائل زودتر تمام شود چیست؟

- بگذاریم این دو مربی هرچه دوست دارند بگویند! به هر حال یک نفر حقیقت را می گوید. باید حرفها در کمال احترام زده شود. بهتر است این مباحث زودتر گفته و تمام شود. فوتبال هم جزوی از جامعه است. نباید این مسائل عجیب و غریب باشد. باید به چشم مسائل عادی به آن نگاه کنیم.

* قبول دارید دعوای سرمربی تیم ملی با سرمربی تیمی که بیش از ۳۰ میلیون هوادار دارد می تواند مخرب باشد؟

- طبیعی است سرمربی تیم ملی به سرمربی تیم پرطرفدار تاخته و برانکو هم متقابلا این کار را کرده است. اگر تیم بدون طرفدار بود که حتی شاید رسانه ها هم به آن نمی پرداختند! رسانه ها به این موضوع می پرداند چون سرمربی تیم قهرمان و پرطرفدار یک طرف آن است. برانکو هم طرفداران خودش را دارد.

* بگذریم. در کلاسهای دوره A مربیگری آسیا شرکت کرده بودید. از این دوره هم بگویید.

- کلاسها در دو دوره و تقریبا در دو ماه برگزار شد. خدا را شکر که اساتید و مدرسان بزرگی در این دوره ها حضور داشتند و چیزهای زیادی به ما یاد دادند. امیدوارم در آینده از این دانش و تجربیات استفاده کنیم. علاوه بر تجربیات و دانش مدرسان، در خود کلاس هم مربیان زیادی بودند که آنها هم هرکدام تجربیات خاص خودشان را داشتند.

* پیشنهادی برای مربیگری داشته اید؟

- بازارگرمی نمی کنم؛ هنوز پیشنهادی برای مربیگری نداشته ام.