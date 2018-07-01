چرخ پروژه های عمرانی شیراز می لنگد/ طرح های میلیاردی در ابهام

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: طی یک سال گذشته بسیاری از پروزه های عمرانی شهر شیراز با وجود اینکه اغلب میلیاردها تومان برای آن هزینه شده بود بنا به دلایل مختلفی از جمله کمبود اعتبار، عدم نیاز به آن و... متوقف شد.

شهرداری و شورای شهر شیراز بر این باورند که بسیاری از این پروژه ها نیاز شهر نیست و این ادعا را در حالی عنوان می کنند که برای برخی از این پروژه ها میلیارد ها تومان هزینه شده است.

بعد از اینکه دوره جدید شورای شهر شیراز شروع شد اعضای شورا بر این ادعا تاکید کردند که شیراز نیازی به توسعه فعالیت های عمرانی ندارد و عملا این تعداد پروژه شهری برای شهر شیراز لازم نیست و بیشتر باید فعالیت های انسان محور و فرهنگی در شهر صورت گیرد که این نوع نگاه به بدنه مدیریت جدید شهرداری شیراز نیز رسید و مدیریت جدید نیز در عین حال تاکید کرد که شهرداری بدهی های زیادی دارد.

اما چندی بعد در اظهارات دیگری عنوان شد که شهرداری هیچ پروژه عمرانی را تعطیل نکرده است اما اعضای شورای شهر در اظهارات متفاوتی مدعی هستند برخی از پروژه ها را از دستور کار خارج کرده اند.

یکی از پروژه هایی که در زمان شهردار سابق شیراز دنبال می شد پروژه زیرگذر قصردشت است. برای این پروژه نزدیک به دو میلیارد تومان هزینه شد و باید چندی قبل به بهره برداری می رسید اما متاسفانه این پروژه به دلیل عدم خریداری دو ملک در حالی که دو میلیارد برای آن هزینه شده، تعطیل شد.

البته برخی از اعضای شورای شهر بر این باورند که نیازی به راه اندازی این پروژه نبوده است.

یکی دیگر از پروژه های تعطیل شده عمرانی شهر شیراز مربوط به دوربرگردان چمران است که ۱۶ شمع آن احداث شده و یک میلیارد تومان برای آن هزینه شده اما هم اکنون به طور کامل تعطیل شده است. هدف از احداث این پروژه کاهش ترافیک و تصادف بوده است.

پروژه دیگر که از مصوبات شورای قبل شیراز است مربوط به دوربرگردان معکوس نزدیک بیمارستان اردیبهشت است. این پروژه در حالی که قرار بود برای آن در سال ۹۷ اعتبار در نظر گرفته شود و فعالیت آن آغاز شود بر اساس اظهارات اعضای شورای شهر کامل منتفی شد زیرا بر این باورند که به احداث آن نیازی نیست.

پروژه دلگشا نیز از پروژه هایی است که تمام کارهای آن انجام و حتی آسفالت شده و برای آن نیز چهار میلیارد تومان هزینه شده است اما این پروژه نیز به خاطر عدم خرید یک ملک در حال حاضر نزدیک به هفت ماه است که کاملا تعطیل است.

پروژه چپگرد صدرا نیز از پروژه هایی است که برای آن ۱.۵ میلیارد تومان هزینه شد تا از روی زیرگذر پل زده شود اما این پروژه نیز تعطیل است.

یکی دیگر از پروژه ها پروژه امیرکبیر است این پروژه در تاریخ ۳۱ مردادماه سال گذشته ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و در عرض نزدیک به یک سال به ۶۳ درصد رسیده و کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشته است.

در حالی که در گذشته ظرف دو سال ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و باید در ۳۱ تیرماه امسال به بهره برداری می رسید و امروز بیش از ۳۵ درصد عقب افتادگی دارد.

پروژه زیرگذر گلستان با وجود اینکه ۲۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده کاملا تعطیل است. از پروژه های دیگر شهر شیراز که تعطیل است می توان به پروژه تقاطع رودکی نیز اشاره کرد.

یکی دیگر از موضوعات اساسی شهر شیراز علاوه بر پروژه ها موضوع آسفالت خیابان هاست با وجود اینکه در زمان شورا و شهرداری قبل دستگاه آسفالت برای تولید ۲۵۰ تن در ساعت خریداری شد امروز فقط در یک شیفت کاری فعال است و فقط از یک چهارم ظرفیت ان استفاده می شود.

نام پروژه هزینه وضعیت دلایل توقف زیرگذر قصردشت ۲ میلیارد مراحل نهایی عدم خرید دو ملک دوربرگردان چمران ۱ میلیارد نصب ۱۶ شمع عدم نیاز چپگرد صدرا ۱.۵میلیارد - نامعلوم پروژه دلگشا ۴میلیارد مراحل نهایی عدم تملک یک ملک

در این رابطه نماینده سابق شهر شیراز در مجلس شورای اسلامی که در کارنامه خود شهرداری شیراز را نیز دارد به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه به جای اینکه این تغیرات گشایشی در پروژه های شهر شیراز ایجاد کند هم اکنون تعطیل است.

جعفر قادری با اشاره به اینکه متاسفانه برخی نقش ترمز را برای این پروژه های شهری دارند، افزود: موضوعات و مسائل سیاسی برای شهر آب و نان نمی شود باید این موضوعات را کنار گذاشت و برای توسعه شهر گام برداشت.

وی با بیان اینکه یک سال از فعالیت گروه جدید گذشت، گفت: باید دید که در حوزه عمرانی شهر چه اقداماتی انجام شده است.

قادری: موضوعات و مسائل سیاسی برای شهر آب و نان نمی شود باید این موضوعات را کنار گذاشت و برای توسعه شهر گام برداشت شهردار اسبق شیراز تاکید کرد: شهرداری امکانات و ابزارهای زیادی دارد که باید از آن استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نقدینگی زیاد است، بیان کرد: اینکه تقصیر را گردن یکدیگر بیاندازیم گره ای از مشکلات شهر شیراز حل نمی کند و فقط شورا و شهرداری را با مشکل روبه رو می کند.

قادری گفت: درآمدهای شهرداری زیاد است و باید از آنها برای توسعه و عمران شهر شیراز استفاده کند نه اینکه هم اکنون تعداد زیادی از پروژه ها تعطیل شده باشند.

در این میان یک عضو شورای شهر شیراز به خبرنگار مهر در خصوص پروژه های عمرانی شهر شیراز گفت: پروژه روگذر قصردشت به طور کامل از دستور کار شهرداری و شورای شهر خارج شده است.

نواب قائدی افزود: این پروژه مشکلات تملکی زیادی دارد و در حال حاضر بخشهایی از کار انجام شده و مسیر بازگشایی شده است.

وی با اشاره به اینکه روگذر قصردشت به طور کامل از دستور کار خارج شده، ادامه داد: پروژه های دیگر شهر شیراز از جمله پروژه رودکی مشکل تملکی دارد و پیرامون رفع آن با فرمانداری هماهنگ شده و دو میلیارد تومان پرداخت شده است.

این عضو شورای شهر شیراز گفت: شورای شهر پروژه جدیدی را در سال ۹۷ تعریف نکرده و فقط به دنبال تکمیل پروژه های قبلی است.

به گفته نواب قائدی برخی از پروژه های شهر از جمله تقاطع امیر کبیر مشکل تملکی دارد که به دنبال رفع آن هستند.

در این میان یک عضو دیگر شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه هیچ پروژه ای از چرخه عمرانی شهر شیراز خارج نمی شود به خبرنگار مهر گفت: اما پروژه ها اولویت بندی شده و طبق اولویت کارهای عمرانی آن دنبال می شود.

علی ناصری افزود: نگاه شهرداری و شورای شهر بیشتر در حوزه رینگهای پیرامونی شهر است که تقاطع غیرهمسطح مهدیه، امیرکبیر و... در همین رابطه کلنگزنی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به پروژه آزادراه شیراز- اصفهان و افزایش ترافیک محور شمال غرب ساخت بزرگراه ۲۰ کیلومتری از دوراهی قلات تا حسینی الهاشمی در دستور کار قرار گرفته که ۱۲ کیلومتر از آن برعهده وزارت راه و شهرسازی و ۸ کیلومتر بر عهده شهرداری است.

این عضو شورای شهر شیراز بیان کرد: باید اذعان داشت که تملک و معارض از مهمترین عوامل بازدارنده اتمام پروژه ها در موعد مقرر است اما با این وجود شورا و شهرداری شیراز نهایت تلاش خود را برای اتمام پروژه ها به کار می بندد.

به گفته وی اتمام این پروژه ها نیازمند همکاری دو جانبه شهرداری و مالکان است.

وی گفت: انتظار می رود در هفته دولت پروژه هایی از قبیل تقاطع غیرهمسطح جوادیه، چپگرد هفت تن و دلگشا افتتاح شود.

به گزارش مهر، به هر حال مردم انتظار دارند روند توسعه شهری شیراز مانند گذشته با سرعت دنبال شود و پروژه هایی که اغلب برایشان میلیاردها تومان هزینه شده اکنون به مرحله بهره برداری برسد.