به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعیدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتشارات آستان قدس رضوی مسئولیت حفظ و نشر آثار آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی را بر عهده دارد و در این راستا ۹ جلد اول از سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم ایشان توسط این انتشارات منتشر و روانه بازار شده است.

وی افزود: تحقیق و تنظیم این مجموعه را حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین الهی‌زاده و دکتر عباس اسماعیلی‌زاده بر عهده داشته‌اند و به‌نشر این مجموعه را در قطع وزیری با شمارگان یک هزار نسخه منتشر کرده است.

مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی : جلوه‌های هدایتی داستان حضرت موسی(ع) در سوره مبارکه قصص، جلوه‌های هدایتی داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن در قالب دو جلد، سیاست در قرآن(تفسیر آیات سیاسی قرآن کریم) در قالب دو جلد، جلوه‌های هدایتی در سوره مبارکه جمعه، سبک زندگی عبادالرحمن در قرآن(تفسیر آیات پایانی سوره فرقان) و جلوه‌های هدایتی داستان سوره مبارکه کهف در قالب دو جلد عناوین این ۹ جلد است.

سعیدی تصریح کرد: آیت‌الله علم‌الهدی در دانشگاه امام صادق(ع)، مهدیه مشهد و خطبه‌های نماز جمعه این شهر، سلسله درس‌ها و سخنرانی‌هایی را در زمینه تفسیر سوره‌های مختلف قرآن داشته‌اند و پیش از این برخی از آثار به صورت پراکنده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده و اکنون به‌نشر به عنوان مسئول حفظ و نشر آثار ایشان، مجموعه تفسیرها را در یک مجموعه به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد.

