به گزارش خبرنگار مهر، طرح غنیسازی اوقات فراغت آسمانیها در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه از امروز یکشنبه طی مراسمی با حضور مسئولان استان برگزار شد.
مصطفی قبادی در آئین افتتاحیه طرح غنیسازی اوقات فراغت که در کانون فرهنگی نورالحسین کرمانشاه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید شاهرخ داییپور اظهار داشت: شهید از روحیه مسجدی برخوردار بود و مدیر کانون فرهنگی بیت الاحزان کرمانشاه نیز بود.
سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه گفت: در طول ۲۵ سال فعالیت ستاد کانونهای مساجد کشور و استانها در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
وی افزود: در این راستا ۵۵۲ کانون فرهنگی هنری اجرای برنامه های متنوع برای اوقات فراغت در دستور کار دارند که ۲۱۳ کانون شهری، ۳۱۳ کانون روستایی، ۲۹ کانون تخصصی، ۴ کانون دانشگاهی و ۳۵ مرکز قرآنی و خانه نور مجری این برنامه ها هستند.
قبادی رویکرد اجرای برنامههای طرح اوقات فراغت را تربیتی عنوان کرد و اذعان داشت: مساجد باید محور تمام فعالیتهای ملی و مذهبی باشد.
به گفته وی، جذابیت برنامههای اجرایی، استمرار و توزیع بستههای محتوایی به خصوص در بحث نهجالبلاغه ویژه کودکان و نوجوانان محور اصلی و تاثیرگذار در اجرای برنامههای مسجد محور است.
این مقام مسئول اظهار داشت: در مساجد برای اوقات فراغت جوانان برنامه هایی در حوزههای هنری، ورزشی و فعالیت های دینی در نظر گرفته شده است و همچنین اردوهای زیارتی-سیاحتی و برنامههای شاد و مفرح در طول تابستان اجرا خواهد شد.
گفتنی است در پایان این آیین افتتاحیه مراسم یادبود شهید شاهرخ داییپور پانزدهمین شهید مدافع حرم استان که مدیر یکی از کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان هم بود برگزار شد، همچنین مصطفی قبادی به عنوان رئیس دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه انتخاب شد.
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