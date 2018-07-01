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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان خبر داد:

احتمال خشکی کامل «تیره رود» و «کشکان» تا پایان تیرماه

احتمال خشکی کامل «تیره رود» و «کشکان» تا پایان تیرماه

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: خشکی کامل رودخانه‌های «تیره رود» و «کشکان» تا پایان تیرماه محتمل است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به کشت بی سابقه محصولات آبدوست به ویژه برنج کاری در سرشاخه‌های رودخانه کشکان، آبدهی این رودخانه در محل ایستگاه هیدرومتری پلدختر در اوایل تیرماه نسبت به اوایل خرداد ماه حدود ۸۸ درصد کاهش یافت.

وی تصریح کرد: آبگذری رودخانه تیره دورود نیز در اوایل تیرماه نسبت به اوایل خردادماه سال جاری حدود ۸۴درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود: کشت محصولات آبدوست با نیاز آبی بالا علت اصلی کاهش شدید آبدهی این دو رودخانه است که در صورت ادامه، خشک شدن این دو رودخانه تا پایان تیرماه محتمل است.

کد مطلب 4335670

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