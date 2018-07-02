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۱۱ تیر ۱۳۹۷، ۸:۵۵

برنامه های پردیس تئاتر شهرزاد اعلام شد/ آغاز «فلیک» حسن معجونی

برنامه های پردیس تئاتر شهرزاد اعلام شد/ آغاز «فلیک» حسن معجونی

برنامه نمایش های پردیس تئاتر شهرزاد در تیرماه اعلام شد و محمدحسن معجونی نمایش «فلیک» را در این دوره اجراهای جدید این مجموعه تئاتری، به صحنه می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد، نمایش «فلیک» عنوان تازه ترین اثر محمد حسن معجونی است که از تاریخ ۱۹ تیر در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد در ساعت ۱۹:۳۰ اجراهای خود را آغاز می‌کند، این دومین حضور محمدحسن معجونی و گروه تئاتر لیو در پردیس تئاتر شهرزاد است.

نوید محمدزاده، ستاره پسیانی، حسین حسینیان و برنا انصاری بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند. نمایش «فلیک» قرار است که بعد از چند اجرای اول، در ۲ سانس روی صحنه برود.

نمایش «یک دقیقه و سیزده ثانیه» به کارگردانی شهرام گیل آبادی که اجراهای خود را از تاریخ ۳۱ خرداد آغاز کرد و تاکنون با استقبال ویژه مخاطبان مواجه شده است، هر شب ساعت ۲۱ در سالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت.

پانته آ بهرام، سیما تیرانداز و لادن مستوفی بازیگران این اثر نمایشی هستند که به معضل اجتماعی وضعیت کارتن خواب ها می پردازد.

از سوی دیگر نمایش «آفتابکاران و سایر کشاورزان خاور نزدیک» به کارگردانی پویا پیرحسینلو  از تاریخ ۲۴ تیر هر روز ساعت ۱۸ در سالن شماره ۱ این مجموعه اجراهای خود را آغاز می کند. بازیگران این نمایش از میان اهالی تئاتر انتخاب شده اند. 

همچنین نمایش «فصل شکار بادبادک ها» به نویسندگی جلال تهرانی و کارگردانی شاهین صادقیان از ۲۵ تیر هر شب ساعت ۲۰ در سالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود. متین ستوده تنها بازیگر این اثر نمایشی است.

نمایش شاد و موزیکال «دلاکها» به نویسندگی فرهاد نقد علی و کارگردانی شهرام عبدلی از ۳ تیر در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت و تا پایان تیرماه اجرا خواهد شد.

بهرام ابراهیمی، شهرام عبدلی و عمار تفتی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

در راستای سیاست های حمایتی مدیریت پردیس تئاتر شهرزاد از جوانان، در سالن شماره ۳ این مجموعه، نمایش «آپارتاید» به کارگردانی نگین ضیایی که اجراهای خود را از ۶ تیر آغاز کرد، تا ۲۲ تیر هر شب ساعت ۱۹:۳۰ اجرا می شود. نمایش «رومرز» به کارگردانی فریماه مسگرنیا، از تاریخ ۱۹ تیر اجراهای خود را در سالن شماره ۳ این مجموعه آغاز می کند و این اثر نمایشی هر شب ساعت ۲۰:۳۰ اجرا خواهد شد.

همچنین از سوی دیگر، نمایش «هاراگیری» به کارگردانی افشین واعظی از ۲۴ تیرماه اجراهای خود را در سالن شماره ۳ آغاز خواهد کرد.

نخستین جشنواره تئاتر شهرزاد از تاریخ ۲۰ تا ۲۴ تیرماه سال جاری در تهران برگزار و پیش خرید بلیت های این جشنواره به زودی آغاز می شود. اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری جشنواره نیز از طریق رسانه ها و سایت پردیس تئاتر شهرزاد منتشر می شود.

کد مطلب 4336006
فریبرز دارایی

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